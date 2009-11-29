کنسرت گروه هلندی در شیراز برگزار می شود

دبیر کانون موسیقی دانشگاه شیراز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت توسط گروه"تریو شونبرون" از کشور هلند اجرا می شود که طی آن مارتین روت (فلوت)، یوهانس لیترور(ویولن) و ویولا ماریا دی هوگ(ویونسل) به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

اشکان قندی در ادامه افزود: این برنامه تکرار کنسرتی است که روزهای 6 و 7 آذر در تهران برگزار شده بود و طبق برنامه قرار است از ساعت 30/18 روز یاد شده آثاری از هایدن، هارتمن و ریچارد در این برنامه اجرا شود.

وی همچنین تصریح کرد: پیش از آغاز این کنسرت نیز نشستی تخصصی در مورد سیر تحولی ساز فلوت از قرن 17 تا 19 میلادی برگزار خواهد شد و طی آن یک کارشناس موسیقی از ایران با مارتین روت به گفتگو خواهد پرداخت.