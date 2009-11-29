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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

کنسرت گروه هلندی در شیراز برگزار می شود

کنسرت گروه هلندی در شیراز برگزار می شود

گروه موسیقی تریو شونبرون از هلند سه شنبه 10 آذر در تالار فجر دانشگاه شیراز کنسرتی پژوهشی را به روی صحنه خواهد برد.

دبیر کانون موسیقی دانشگاه شیراز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت توسط گروه"تریو شونبرون" از کشور هلند اجرا می شود که طی آن مارتین روت (فلوت)، یوهانس لیترور(ویولن) و ویولا ماریا دی هوگ(ویونسل) به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

اشکان قندی در ادامه افزود: این برنامه تکرار کنسرتی است که روزهای 6 و 7 آذر در تهران برگزار شده بود و طبق برنامه قرار است از ساعت 30/18 روز یاد شده آثاری از هایدن، هارتمن و ریچارد در این برنامه اجرا شود.

وی همچنین تصریح کرد: پیش از آغاز این کنسرت نیز نشستی تخصصی در مورد سیر تحولی ساز فلوت از قرن 17 تا 19 میلادی برگزار خواهد شد و طی آن یک کارشناس موسیقی از ایران با مارتین روت به گفتگو خواهد پرداخت.

 

کد مطلب 991703

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