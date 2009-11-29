تمامی 640 بقعه متبرکه استان تهران نیازمند توسعه هستند

حجت الاسلام یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این توسعه تنها از نظر افزایش فضا نیست و بقاع متبرکه استان تهران نه تنها از نظر افزایش فضا بلکه از نظر کیفی نیز نیازمند توسعه هستند.

وی ادامه داد: تعداد بقاع متبرکه استان تهران بسیار قابل توجه است و باید زمینه ای فراهم شود که همه آنها در اسرع وقت به تناسب نیاز خود به توسعه دست یابند.

این مسئول در خصوص همکاری میراث فرهنگی با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران نیز بیان کرد: این همکاری و تعامل نسبتا مطلوب بوده و باید شرایطی فراهم شود که روز به روز بهبود یابد.

شیرمردی اظهار داشت: البته موارد مشکل و اختلاف در این زمینه وجود داشته که همه آنها با مذاکره حل شده است.

وی عنوان کرد: سازمانهای اوقاف و میراث فرهنگی در برخی از زمینه ها سرفصلهای مشترک کاری دارند زیرا بقاع متبرکه هم از نظر مذهبی و زیارتی و هم از نظر میراث فرهنگی و ارزش تاریخی بسیار مهم هستند و همکاری سازمانهای یادشده می تواند نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد.

بسیاری از بقاع ظرفیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند

این مسئول در خصوص اهمیت ثبت برخی از بقاع متبرکه در فهرست آثار ملی نیز خاطرنشان کرد: بسیاری از بقاع ظرفیت ثبت در این فهرست را دارند و تحقق این امر به ما در حفظ بیشتر آنها کمک می کند.

وی یادآور شد: نام تعدادی از بقاعی که ظرفیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند در این فهرست ثبت شده اند و باید شرایطی فراهم شود که نام همه بقاع دارای ظرفیت یادشده در این فهرست ثبت شوند.