سرپرست کتابخانه ملی فرانسه از موزه تاریخ کرج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طی این بازدید، خانم دکتر اوجاقیان از فرانسه به همراه هیئت سه نفره از پژوهشکده میراث فرهنگی ایران با مدیر موزه تاریخ کرج دیدار کردند و به تبادل آرا و نظرات پرداختند.

این دیدار با هدف نمونه برداری و بررسی آثار و نسخ خطی موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج صورت گرفت و دو طرف از دیدار خود ابراز رضایت کردند.

همچنین طی این دیدار دکتر اوجاقیان از دیدن اسناد و نسخ خطی نگهداری شده در موزه اظهار خرسندی کرد و تمایل خود را به گسترش همکاری با موزه یادشده ابراز داشت.

فتاحیان، مدیر موزه اسناد و نسخ خطی کرج نیز با اشاره به اهمیت نگهداری بهینه اسناد و نسخ خطی اظهار امیدواری کرد: راههای نگهداری این اسناد و نسخ روز به روز بهبود یابد تا شرایط نگهداری آنها مطلوبتر شود.

وی بر ضرورت افزایش ارتباط میان موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج با محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی تاکید کرد و یادآور شد: تلاش خواهیم کرد که شرایطی فراهم شود تا همه محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی در صورت تمایل بتوانند از موزه ما در کرج بازدید کنند.

حضور پژوهشگران زمینه های افزایش همکاری در خصوص پژوهشهای تاریخی را فراهم می کند

این محقق کرج شناس در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: حضور محققان و پژوهشگران می تواند زمینه های افزایش همکاری در زمینه پژوهشهای تاریخی را فراهم کند و کمک کند تا این همکاریها از نظر کیفی نیز ارتقا یابد.

مدیر موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج افزود: چند روز پیش نیز یک گروه تحقیق از کشور بلژیک از موزه تاریخ و اسناد و نسخ خطی کرج بازدید کردند که امیدواریم نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.