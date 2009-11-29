برنامه های محیط زیستی کارخانه سیمان فیروزآباد/مهلت برای اجرای برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این برنامه ها در سه بخش کوتاه، میان و بلند مدت تدوین شده و کارخانه سیمان نیز قرار است طی برنامه زمان بندی ترسیم شده آنها را به مرحله اجرا برساند.

بر این اساس در برنامه های کوتاه مدت قرار است اقداماتی انجام شود، شامل:

1- ارسال اطلاعات میزان غبار خروجی از دودکش اصلی کارخانه به اداره کل حفاظت محیط زیست فارس جهت پایش آن توسط کارشناسان آن اداره به منظور ایجاد اطمینان خاطر بابت عدم آلایندگی این واحد صنعتی.

2- پیگیری در خصوص تامین سوخت مایع مورد نیاز کارخانه از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی( با توجه به ضرورت تامین این سوخت و نقش آن در افزایش میزان راندمان الکترو فیلتر کارخانه.

3- انجام ممیزی جامع فنی خط تولید کارخانه توسط کارشناسان شرکت FLSMIDTH دانمارک به منظور بهینه سازی شرایط فرآیندی تولید وافزایش راندمان فیلتراسیون.

4- بررسی شرایط الکتروفیلتر و ایجاد تغییرات لازم برای کسب راندمان بیشتر.

در برنامه های میان مدت اقداماتی در دستور کار قرار خواهد گرفت، این اقدامات از اول پائیز امسال آغاز شده اند شامل:

1- برنامه تبدیل سیستم اسپری آب در برج خنک کن گاز (GCT) از مدل تک سیاله به دو سیاله( انجام این اقدام باعث افزایش راندمان خنک کاری گاز ورودی به فیلتر و متعاقب آن افزایش راندمان آن خواهد شد) پیش بینی زمان بهره برداری ابتدای سال 89.

2- خرید و نصب تجهیزات کنترلی جدید روی الکتروفیلتر اصلی که با اجرای این اقدام که تا اسفند ماه امسال طول می شود کنترل فرآیند در الکترو فیلتر به روزآوری می شود(هزینه اجرای این طرح یک میلیارد و 500 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در برنامه های اقدامات طولانی مدت نیز پیش بینی هایی صورت گرفته که شامل نصب یک دستگاه "فیلتر بگ هاوس" در کنار الکتروفیلتر موجود است که پیش بینی می شود بهره برداری از این طرح در خرداد ماه سال 1390 آغاز شود که با بهره برداری از این فیلتر میزان غبار خروجی از دودکش به کمتر از 15 میلی گرم بر متر مکعب گاز خروجی خواهد رسید.

بر اساس پیگیریهای مهر به کارخانه مذکور ظرف مدت تعیین شده مهلتی در نظر گرفته شده است که برنامه های خود در این خصوص اجرایی کند و دادستانی نیز به روند اجرای این برنامه ها نظارت خواهد کرد.

چندی پیش خبرگزاری مهر طی انتشار گزارشی به عملکرد زیست محیطی کارخانه سیمان فیروزآباد پرداخت و بر اساس آن کارشناسان و دوستداران محیط زیست اعلام کردند که آلایندگیهای این واحد تولیدی تاثیرات مخربی را بر جنگلهای دشت موک منطقه بر جای می گذارد.

شهرستان فیروزآباد در فاصله 90 کیلومتری شیراز قرار دارد و جنگلهای دشت موک نیز در فاصله 40کیلومتری فیروزآباد واقع شده و کارخانه سیمان این شهرستان نیز در همین حوالی قرار دارد

استان فارس سه ناحیه از پنج ناحیه رویش جنگلی را در خود جای داده که شامل زاگرسی، ایران تورانی و خلیجی و عمانی است که جنگلهای دشت موک در عرصه ناحیه ایران تورانی قرار دارد .

برابر بررسیهای صورت گرفته این عرصه مساحتی حدود 12 هزار و 500 هکتار را به خود اختصاص داده و دارای گونه هایی نظیر بنه، بادام، کیالک، ارژن و.. است و از نظر بارندگی سالیانه نیز با متوسط سالانه 560 میلی متر وضعیت به نسبت مناسبی را در مقایسه با خشکسالیهای اخیر به خود اختصاص داده ضمن اینکه با بررسی ظاهری پوشش درختی منقطه می توان به وجود درختان کهنسال متعددی در این جنگل نیز پی برد.