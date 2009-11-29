نظارت مجلس بر سازمان هدفمندی یارانه ها/ برداشت نیازمند مجوز نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون دولت و مجلس درباره طرح تحول اقتصادی که امشب ( یکشنبه شب ) برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این جلسه در دولت برگزار می شود و گفتگوهای انجام شده در کمیسیون ویژه که پیش از این مطرح شده بود در این جلسه ارایه خواهد شد و پس از آن به کمیسیون ویژه ارجاع می شود که در صورت تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته نمایندگان در حال سرکشی حوزه های انتخابیه بودند و رئیس جمهور نیز در سفر به آفریقا و آمریکای لاتین به سر می برد، افزود: هم اکنون شرایط فراهم است تا بررسی ها صورت گیرد و نتایج به اطلاع مردم برسد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: بحث تاسیس یک شرکت یا سازمان مطرح است که بدون بزرگ شدن حجم دولت و با منابع و نیروی انسانی موجود دولت شکل گیرد و منابع حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به حساب آن واریز شده و دولت مکلف شود که در مواد 8، 9 و 12 لایحه آن را هزینه کند.

وی ادامه داد: طبق توافق اگر منابع هر سال هزینه نشود برای سال بعد محفوظ می ماند.

وی با بیان اینکه نظارت مجلس بر این سازمان از طریق دیوان محاسبات انجام می گیرد، گفت: چگونگی مصرف کمک ها به خانوارها و نیز بنگاه های اقتصادی نیازمند نظارت مجلس نیست، ولی کل منابع از طریق دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد نظارت قرار می گیرد ، ضمن اینکه گزارش شش ماهه عملکرد دولت را نیز خواهیم داشت.

مصباحی مقدم اضافه کرد: این سازمان همانند شرکت های دولتی هزینه - درآمدی است و برداشت از آن نیازمند اجازه مجلس نیست.