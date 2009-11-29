امکانات هیئت کونگ فوی کرج با قابلیتهای کشوری آن تناسب ندارد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: همچنان در هیئت کونگ فوی کرج با مشکلات زیادی روبرو هستیم به عنوان مثال مشکلات در اعزام تیمها و برگزاری مسابقات به رغم پتانسیلهای بالای این ورزش در کرج همچنان به چشم می خورد.

وی ادامه داد: البته با وجود مشکلات، از نظر سیستم اداری، اعزام تیمها به مسابقات جهانی و کشوری، کسب مدالهای قهرمانی و ساماندهی و هماهنگی میان مسئولان سبکها و اعضای هیئت کونگ فوی در کرج موفقیتهایی به دست آمده و اگر شرایط و امکانات مطلوبتری در اختیار داشته باشیم، توانایی کسب افتخارات بیشتر را نیز خواهیم داشت.

گروسی اظهار داشت: هیئت کونگ فوی کرج در دو سال گذشته روند رو به رشدی داشته و امیدواریم مشکلات و موانع در اسرع وقت از میان برداشته شوند تا همه ظرفیتها در این زمینه شکوفا شوند.

رئیس هیئت کونگ فوی کرج یادآور شد: کرج در بسیار از زمینه های ورزشی جزو سرآمدها در کشور است که این امر در مورد کونگ فو نیز صدق می کند.

وی خاطرنشان کرد: کرج در زمینه ورزش کونگ فو مانند بسیاری از رشته های دیگر قهرمانان و ورزشکاران صاحب سبک فراوانی دارد که از میان آنها می توان به ناصر احمدی اشاره کرد.

گروسی اظهار امیدواری کرد: هماهنگی میان مسئولان سبکها به بهترین نحو صورت گیرد تا بخشی از مشکلات و موانع از میان برداشته شود.