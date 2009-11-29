کمکهای مالی از سوی دولت در زمینه کاهش ابتلا به دیابت کافی نیست

اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: البته دولت با انجمن دیابت کشور در مواردی همکاری داشته اما کافی نبوده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت در زمینه در اختیار گذاشتن سالن برای برپایی همایشها و برنامه های آموزشی با انجمن دیابت همکاری کرده اما این همکاری نباید به اینجا ختم شود.

این مسئول بیان کرد: لازم است دولت و بخشهای دولتی به موازات در اختیار گذاشتن سالن برای برگزاری برنامه ها حمایتهای مالی خود را نیز از انجمن دیابت افزایش دهند زیرا منابع مالی ما به خودی خود جوابگوی همه نیازها نیست.

رجب خاطرنشان کرد: ‌این انجمن کاملا مستقل و مردمی است و به همین دلیل بودجه ای که در اختیار دارد، جوابگوی همه نیازها نیست.

حمایتهای رسانه ملی در زمینه کاهش آمار ابتلا به دیابت نیز کافی نبوده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: گذشته از این امر، حمایتهای رسانه ملی در زمینه کاهش آمار ابتلا به دیابت نیز کافی نبوده و در این زمینه شاهد اطلاع رسانی گسترده و فرهنگسازی مناسب و کافی از سوی این رسانه نیستیم.

رجب یادآور شد: طبق یک آمار حدود شش میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت هستند که این رقم نسبت به جمعیت کل کشور قابل توجه است.

وی عنوان کرد: البته ممکن است آمارها بسیار بیشتر از این باشد زیرا در این خصوص گاهی آمارهای دیگری نیز عنوان می شود.

رجب افزود: همچنین بررسی نشان می دهد آمار ابتلا به دیابت در حال افزایش است و در صورت عدم تامین کمکهای مالی از سوی دولت و نیز کافی نبودن اطلاع رسانیها از سوی رسانه ها این آمار بیش از پیش افزایش می یابد.