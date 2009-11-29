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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

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کمبود پزشک در بیمارستان راور/بدهی گریبانگیر مسئولان بیمارستان شده است

کمبود پزشک در بیمارستان راور/بدهی گریبانگیر مسئولان بیمارستان شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر بیمارستان راور گفت: بدهی چهار میلیارد ریالی این بیمارستان، کمبود کادر درمانی و تخت بستری مهترین مشکلات تنها بیمارستان شهرستان راور است.

محمدرضا اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تنها بیمارستان راور با کمبود پزشک متخصص، پرستار و تخت مواجه است و به همین دلیل پاسخگوی حجم بالای جمعیت این شهرستان نیست.

وی با اشاره به بدهی چهار میلیارد ریالی این بیمارستان افزود: مشکل بدهی در بیمارستان راور همچنان وجود دارد و این دلیل معوقات بیمه ای است که در اکثر بیمارستانها عمومیت دارد.

اثنی عشری ادامه داد: معوقه این بیمه ها به بیمارستان نزدیک به دو میلیارد ریال برآورد می شود که اکثر این بدهی به بیمه شرکتهای فولاد و زغال سنگ مربوط می شود که در صورت ادامه روند فعلی احتمال قطع قرارداد بین بیمه ها با بیمارستان راور وجود دارد.

مدیر بیمارستان راور گفت: مجموع بدهی بیمارستان چهار میلیارد ریال است که با پیگیری های انجام شده و با کمک دانشگاه علوم پزشکی کرمان برطرف خواهد شد.

اثنی عشری گفت: بیمارستان امام علی (ع) راور تخصصی نیست اما با کمبود پزشک متخصص مواجه است و در حال حاضر چهار پزشک متخصص در شهرستان وجود دارد که جوابگوی نیاز بیمارستان و مراجعان نیست.

وی با اشاره به وجود 32 تخت بستری در این شهرستان عنوان کرد: در این بیمارستان به شدت با کمبود نیرو و تخت بستری مواجه هستیم، این درحالیست که تختهای بیمارستان همیشه تکمیل است و سه شیفت با کادر درمانی فعلی در حال فعالیت هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل کادر درمانی این بیمارستان خاطرنشان کرد: این بیمارستان در مقطع کوتاهی به دلیل مشکلات دچار تعطیلی شد که طی این مدت بیماران به بیمارستان زرند در 95 کیلومتری راور و همچنین بیمارستانهای کرمان در 135 کیلومتری این شهرستان اعزام می شدند.

بیمارستان 32 تختخوابی راور تنها بیمارستان این شهرستان محسوب می شود و تنها مرکز درمانی در دسترس مردم این شهرستان است که بدهی های این بیمارستان و همچنین کمبود پزشک متخصص و تخت بستری مشکلات فراوانی را برای مسئولان مربوطه و شهروندان ایجاد کرده است.

هوشنگ غلامرضازاده در بررسی مشکلات این شهرستان، بیمارستان راور را یکی از مهمترین حوزه هایی دانست که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 991720

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