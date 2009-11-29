کمبود پزشک در بیمارستان راور/بدهی گریبانگیر مسئولان بیمارستان شده است

محمدرضا اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تنها بیمارستان راور با کمبود پزشک متخصص، پرستار و تخت مواجه است و به همین دلیل پاسخگوی حجم بالای جمعیت این شهرستان نیست.

وی با اشاره به بدهی چهار میلیارد ریالی این بیمارستان افزود: مشکل بدهی در بیمارستان راور همچنان وجود دارد و این دلیل معوقات بیمه ای است که در اکثر بیمارستانها عمومیت دارد.

اثنی عشری ادامه داد: معوقه این بیمه ها به بیمارستان نزدیک به دو میلیارد ریال برآورد می شود که اکثر این بدهی به بیمه شرکتهای فولاد و زغال سنگ مربوط می شود که در صورت ادامه روند فعلی احتمال قطع قرارداد بین بیمه ها با بیمارستان راور وجود دارد.

مدیر بیمارستان راور گفت: مجموع بدهی بیمارستان چهار میلیارد ریال است که با پیگیری های انجام شده و با کمک دانشگاه علوم پزشکی کرمان برطرف خواهد شد.

اثنی عشری گفت: بیمارستان امام علی (ع) راور تخصصی نیست اما با کمبود پزشک متخصص مواجه است و در حال حاضر چهار پزشک متخصص در شهرستان وجود دارد که جوابگوی نیاز بیمارستان و مراجعان نیست.

وی با اشاره به وجود 32 تخت بستری در این شهرستان عنوان کرد: در این بیمارستان به شدت با کمبود نیرو و تخت بستری مواجه هستیم، این درحالیست که تختهای بیمارستان همیشه تکمیل است و سه شیفت با کادر درمانی فعلی در حال فعالیت هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل کادر درمانی این بیمارستان خاطرنشان کرد: این بیمارستان در مقطع کوتاهی به دلیل مشکلات دچار تعطیلی شد که طی این مدت بیماران به بیمارستان زرند در 95 کیلومتری راور و همچنین بیمارستانهای کرمان در 135 کیلومتری این شهرستان اعزام می شدند.

بیمارستان 32 تختخوابی راور تنها بیمارستان این شهرستان محسوب می شود و تنها مرکز درمانی در دسترس مردم این شهرستان است که بدهی های این بیمارستان و همچنین کمبود پزشک متخصص و تخت بستری مشکلات فراوانی را برای مسئولان مربوطه و شهروندان ایجاد کرده است.

هوشنگ غلامرضازاده در بررسی مشکلات این شهرستان، بیمارستان راور را یکی از مهمترین حوزه هایی دانست که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.