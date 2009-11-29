لوک بسون به منتقدان فرانسوی تاخت

به گزارش خبرنگار مهر، لوک بسون در حاشیه جشنواره فیلم استکهلم به رویترز گفت: در حالی که برخی فیلمهایم در دیگر کشورها با فروش و استقبال مناسب مواجه شدهاند، منتقدان فرانسوی بر من میتازند و فیلمهای مرا به اندازه کافی فرانسوی نمیدانند. هر وقت میخواهم فیلم بسازم، نخستین واکنش را از منتقدان فرانسوی میبینم که بعد روی افکار عمومی تاثیر میگذارد.
فیلمساز سرشناس فرانسوی که برای حضور در مراسم بزرگداشت و دریافت جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری از جشنواره استکهلم به سوئد سفر کرده افزود: منتقدان فرانسوی گاه تا پنج صفحه میکوشند اثبات کنند چقدر فیلم من بد است، اما بعد در 10 سطر یک فیلم مهجور را تا حد یک شاهکار بالا میبرند.
بسون در بخش دیگر این گفتگو ادامه داد: منتقدان فرانسوی معتقدند من فراموش کردهام مدیون سینمای فرانسه هستم. اما این موضوع در دوران جهانی شدن منطقی نیست. من عاشق سینمای آمریکا هستم، غذای ژاپنی میخورم و به موسیقی بریتانیایی گوش میدهم. من اندکی آمریکایی هستم، مقداری چینی، کمی سوئدی و مقداری هم فرانسوی.
لوک بسون کارگردانی فیلمهایی چون "لئون"، "آبی بزرگ"، "نیکیتا" و "عنصر پنجم" را در کارنامه حرفهای خود دارد.
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