تفکیک جنسیتی کلاسها نیازی به مجوزندارد/ بررسی ایجاد 3دانشگاه تک جنسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تفکیک جنسیتی دانشجویان در کلاسهای درس گفت: تا کنون هیچ بحثی در این زمینه در وزارت علوم نداشتیم و درخواستی از سوی دانشگاهها برای انجام این کار به وزارت علوم ارائه نشده است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دانشگاهها برای جدا کردن دختران و پسران از یکدیگر در کلاسهای درس می توانند بدون مجوز از وزارت علوم اقدام کنند، گفت: دانشگاهها در صورتی که بخواهند کلاسهای درس را تفکیک جنسیتی کنند با ما مشورت می کنند و هماهنگی های لازم را به عمل می آورند.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: همچنین در هیچ جای قانون نیامده که برای این کار دانشگاهها باید از وزارت علوم مجوز داشته باشند اما باید دراین مسیر با وزارت علوم هماهنگ باشند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص لزوم دریافت مصوبه مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن سهمیه 20 درصدی برای ورود متأهلین به کارشناسی ارشد گفت: فعلا باید تمام جوانب طرح بررسی شود البته برخی عنوان می کنند نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

نادری منش همچنین درباره زمان اجرایی شدن این طرح در پاسخ به مهر گفت: این طرح باید تمام مراحل قانونی خود را طی کند حتی اگر بشود آن را برای امسال نیز اجرایی کرد باید ساز و کار قانونی و اجرایی آن اندیشیده شود و سازمان سنجش برای اجرایی شدن آن نظر دهد.

وی ادامه داد: در این طرح برای داوطلبینی که متأهل هستند، حداقل دارا بودن شرایط علمی مد نظر قرار می گیرد و با اجرای آن حقی از داوطلبینی که دارای سطح علمی بالاتری هستند ضایع نمی شود. ضمن اینکه این افراد نیز بیش از گذشته به ازدواج تشویق می شوند.

بررسی سه درخواست برای ایجاد دانشگاههای دخترانه یا پسرانه

معاون آموزشی وزارت علوم درباره تفکیک جنسیتی دانشگاهها با ایجاد دانشگاههای دخترانه و پسرانه گفت: این موضوع از قدیم نیز مطرح بوده و در حال حاضر نیز درخواستهای رسیده برای ایجاد دانشگاههایی ویژه دختران یا پسران مورد بررسی قرار می گیرد. هم اکنون سه درخواست برای این منظور در وزارت علوم در دست بررسی است.

کوتاه شدن طول دوره کارشناسی

وی درباره کوتاه شدن طول دوره کارشناسی گفت: این طرح در دستور کار بررسی وزارت علوم قرار دارد و می خواهیم تلاش کنیم در زمان کمتر و با صرف هزینه های کمتری خروجی بیشتری از تحصیل داشته باشیم. البته موضوع مهمتر برای ما تحصیلات تکمیلی و ورود افراد پشت صف برای ورود به این مقطع است.

کاهش یا ثابت نگه داشتن ظرفیت دوره های کارشناسی در دانشگاههای قوی

نادری منش کاهش یا ثابت نگه داشتن ظرفیت دوره های کارشناسی در دانشگاههای قوی را یکی دیگر برنامه های وزارت علوم دانست و گفت: تلاش می کنیم دانشگاههای قوی را به سمت تحصیلات تکمیلی سوق دهیم و برای جذب دانشجویان خارجی بیشتر برنامه ریزی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه کنترل کیفیت آموزش عالی یکی از اهداف است، گفت: در این راستا مرکز نظارت و ارزیابی ایجاد و به وسیله آن کیفیت و بهبود وضعیت کیفی دانشگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بازنگری در سرفصلهای دروس علوم انسانی

معاون آموزشی وزارت علوم از بازنگری در سرفصلهای دروس علوم انسانی با تأکید بر مولد بودن در این علوم خبر داد و افزود: ما در بسیاری از رشته های علوم انسانی مولد هستیم و حرفهای زیادی برای گفتن داریم از این رو باید با این دیدگاه و دیدگاه اسلامی درباره بازنگری در سرفصلهای علوم انسانی برنامه ریزی کنیم.

وی توسعه کیفی آموزش عالی را جزء برنامه های 4 سال آینده وزارت علوم دانست و گفت: 8/3 میلیون نفر جامعه آماری دانشجویان کشور هستند و می توان گفت 25 درصد جمعیت کشور را جوانان بین 17 تا 24 سال در بر می گیرند.