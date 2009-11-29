امضای 200 نماینده مجلس در بیانیه محکومیت قطعنامه شورای حکام

فاطمه آلیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به قطعنامه صادر شده در شورای حکام در خصوص ایران تصریح کرد: نمایندگان بیانیه ای را امضا کرده اند تا این قطعنامه را محکوم کنند، چرا که ما معتقدیم اقدام شورای حکام یک اقدام زشت سیاسی بود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ایران به صورت داوطلبانه اجازه بازرسی به بازرسان آژانس از تاسیسات فوردو را داده بود خاطرنشان کرد: شورای حکام و آژانس به جای تشویق ایران ، مبادرت به کار غیرحقوقی علیه ایران کردند .

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه با صدور قطعنامه ای خواستار توقف فعالیت های ایران در تاسیسات فوردو شده بود.

