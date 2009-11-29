  1. سیاست
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

آلیا به مهر خبر داد:

امضای 200 نماینده مجلس در بیانیه محکومیت قطعنامه شورای حکام

امضای 200 نماینده مجلس در بیانیه محکومیت قطعنامه شورای حکام

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که نمایندگان بیانیه ای در محکومیت قطعنامه اخیر شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران آماده کرده اند که تا کنون به امضای حدود 200 نماینده رسیده است.

فاطمه آلیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به قطعنامه صادر شده در شورای حکام در خصوص ایران تصریح کرد: نمایندگان بیانیه ای را امضا کرده اند تا این قطعنامه را محکوم کنند، چرا که ما معتقدیم اقدام شورای حکام یک اقدام زشت سیاسی بود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ایران به صورت داوطلبانه اجازه بازرسی به بازرسان آژانس از تاسیسات فوردو را داده بود خاطرنشان کرد: شورای حکام و آژانس به جای تشویق ایران ، مبادرت به کار غیرحقوقی علیه  ایران کردند .

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه با صدور قطعنامه ای خواستار توقف فعالیت های ایران در تاسیسات فوردو شده بود.

کد مطلب 991724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها