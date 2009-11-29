هشدار تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس درباره مهمانان نشست شکرانه اتحاد

فاطمه آلیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، در خصوص برگزاری نشست شکرانه اتحاد که روز سه شنبه در مجلس برگزار می شود بیان داشت: در نشست امسال قرار است فقط روسای قوا شرکت کنند.

نماینده مردم تهران با اشاره به نشست سال گذشته مجلس که با حضور نمایندگان ادوار مجلس از گروه های مختلف سیاسی از جمله چهره هایی چون سید محمد خاتمی و مهدی کروبی برگزار شد ، گفت: سال گذشته چون سی امین سال انقلاب اسلامی بود ، توجیه داشت که نشست گسترده تر باشد اما متاسفانه کسانی به خانه ملت دعوت شدند که مردم و نمایندگان ملت و مقامات ارشد نظام از حضور آنان در مجلس اظهار نارضایتی کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اعتراضات صورت گرفته به نشست سال گذشته شکرانه اتحاد خاطرنشان کرد: هفته گذشته که هیئت رئیسه مجلس در حال برنامه ریزی نشست شکرانه اتحاد بود، تعدادی از نمایندگان با اشاره به اعتراضات صورت گرفته به نشست سال قبل به هیئت رئیسه مجلس هشدار دادند که تجربه سال گذشته تکرار نشود.

بنا بر این گزارش در نخستین نشست شکرانه اتحاد که سال گذشته در روز مجلس برگزار شد، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام اکبر ناطق نوری، حجت الاسلام مهدی کروبی، دکتر غلامعلی حداد عادل و دکتر علی لاریجانی به عنوان روسای مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف در نشست روز مجلس حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ، سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به همراه جمعی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس نیز دراین مراسم حضور داشتند، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور علی رغم دعوت از حضور در این مراسم خودداری کرد .