حسینیه ها و مساجد شهریار مقاوم سازی می شود

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با اشاره بر لزوم مقاوم سازی اماکن مذهبی به ویژه حسینیه ها اظهار داشت: باید شهرداریها نظارت جدی بر اماکن مذهبی به ویژه حسینیه ها داشته باشند.

وی افزود: برخی از مسئولان شهری به بهانه کمک به اماکن مذهبی نظارت فنی و مهندسی را در طول احداث این بناها مورد توجه قرار نمی دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اماکن مذهبی و حسینیه ها مکانهای عمومی تلقی شده و ازدحام جمعیت فراوانی به ویژه در برخی مناسبتها را در خود جای می دهند، ضرورت مقاوم سازی و رعایت اصول مهندسی به منظور جلوگیری از حوادث غیرمنتظره ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید به این امر توجه ویژه شود.

10 تن از شاعران مذهبی و آئینی شهریار ساماندهی شدند

کوششی از ساماندهی شاعران آئینی در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: شاعران مذهبی شهریار که دارای سرود یا متون ادبی در زمینه عاشورا، ائمه معصومین (ع) و تاریخ تشیع است که ساماندهی می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: در حال حاضر افراد بسیاری دارای سرودهای مذهبی و آئینی هستند که با جمع آوری آثار و تشکیل پرونده برای این افراد کار ساماندهی و خدمات رسانی آغاز شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح تاکنون 10 شاعر مذهبی و آئینی با ارسال آثار خود به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار پرونده تشکیل داده اند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.