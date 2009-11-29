70 درصد ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی کشور نیاز به نوسازی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، عباسعلی پاکنژاد در گردهمایی سراسری مدیران صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون و رؤسای ادارات فناوریهای مکانیزه کشاورزی سراسر کشور اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی کشاورزی بدون توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، امکانپذیر نیست.
وی افزود: تجهیز ناوگان مکانیزاسون کشاورزی کشور از مهمترین اهداف توسعهای وزارت جهادکشاورزی به شمار میآید و با توجه به برنامهریزیهای انجام یافته ضریب مکانیزاسیون در سطح استانهای کشور به ویژه استانهایی که به عنوان قطب کشاورزی در کشور محسوب میشوند، از رشد چشمگیری برخوردار شده است.
رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: ناوگان موجود در اکثر استانهای کشور دارای عمر بالای 13سال بوده و نیاز به بازسازی آن با توجه به برنامههای توسعهای دولت خدمتگزار بسیار ضروری به نظر میرسد.
پاک نژاد اظهار داشت: برای تحقق این امر، برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بین وزارت جهادکشاورزی، کارخانجات تولید تراکتور و بانکهای عامل ضروری و لازم بوده و وزارت جهادکشاورزی تعامل و همکاری بیشتری بین دستگاههای ذیربط، برای توسعه ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی را به عنوان اولویت مهم مد نظر قرار داده است.
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