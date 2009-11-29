به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنایت به اهداف اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مبنی بر "توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم‌دوستی، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور، تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزشهای انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه‌های هنر و زیبایی‌شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی، تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور، ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه، حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی فعالیت می‌کند و به منظور نیل به این آرمانها فعالیتهای گسترده‌ای دارد که یکی از آنها انتشار فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای است.

میان‌رشته‌ای‌ها: مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی، نوشته جعفر توفیقی و حمید جاودانی؛ جایگاه علوم میان رشته‌ای از نظر مباحث علوم تربیتی، نوشته محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ تاریخچه، چیستی و فلسفه پیدایی علوم میان‌رشته‌ای، نوشته ابراهیم برزگر، نظریه دیدبانی، روشی برای کشف علوم میان رشته‌ای نوشته عبدالحسین خسروپناه، ماهیت دانش و ضرورت مطالعات بین‌رشته‌ای با تأکید بر اندیشه‌های پست مدرنی درید نوشته سعید ضرغامی؛ گذار از حصارهای شیشه‎ای معرفت‌شناسی، با تأکید بر الزامات زبان‎شناختی علوم میان رشته‎ای نوشته علی اصغر پور عزت؛ الزامات زبانشناختی مطالعات میان‌رشته‌ای نوشته احمد پاکتچی و نقد و تحلیل کتاب فهم علم اجتماعی نوشته نفیسه حمیدی از مقالات ارائه شده در شماره اول این فصلنامه هستند.