به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنایت به اهداف اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مبنی بر "توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علمدوستی، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور، تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزشهای انسانی و اسلامی و اعتلای جلوههای هنر و زیباییشناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی، تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور، ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه، حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی فعالیت میکند و به منظور نیل به این آرمانها فعالیتهای گستردهای دارد که یکی از آنها انتشار فصلنامه مطالعات میانرشتهای است.
میانرشتهایها: مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی، نوشته جعفر توفیقی و حمید جاودانی؛ جایگاه علوم میان رشتهای از نظر مباحث علوم تربیتی، نوشته محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ تاریخچه، چیستی و فلسفه پیدایی علوم میانرشتهای، نوشته ابراهیم برزگر، نظریه دیدبانی، روشی برای کشف علوم میان رشتهای نوشته عبدالحسین خسروپناه، ماهیت دانش و ضرورت مطالعات بینرشتهای با تأکید بر اندیشههای پست مدرنی درید نوشته سعید ضرغامی؛ گذار از حصارهای شیشهای معرفتشناسی، با تأکید بر الزامات زبانشناختی علوم میان رشتهای نوشته علی اصغر پور عزت؛ الزامات زبانشناختی مطالعات میانرشتهای نوشته احمد پاکتچی و نقد و تحلیل کتاب فهم علم اجتماعی نوشته نفیسه حمیدی از مقالات ارائه شده در شماره اول این فصلنامه هستند.
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