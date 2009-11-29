یک‌ هزار و 250 میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عزت‌الله قائدی در نشست مشترک روسای کمیته امداد و مسئولان اشتغال و خودکفایی و بانک‌های عامل استان زنجان رویکرد اصلی کمیته امداد را توانمندسازی خانواده‌ها و کم کردن پرداختی‌های نقدی و معیشتی اعلام کرد و افزود: برنامه پنج ساله امداد پذیرش مددجو به صورت تک خدمتی و با محوریت اشتغال است.

وی شیوه‌های اجرایی امداد در عرصه اشتغال در 4 شکل دانست و ادامه داد: خود اشتغالی، ایجاد کارگاه‌های کوچک خانوادگی، ایجاد کارگاه‌های کوچک فامیلی و ایجاد مجتمع‌های تجمعی تولیدی و خدماتی از این جمله برنامه‌ها است.

قائدی به راه‌اندازی 30 هزار مجتمع تولیدی و خدماتی در سطح کشور طی سال‌ جاری اشاره کرد و بیان داشت: تاکنون کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمینه بیش از 550 میلیارد ریال وام قرض‌‌الحسنه به خانواده‌های زیر پوشش اعطا کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) سه هدف عمده کمیته امداد را در زمینه استقلال اقتصادی خانواده‌ها توانمندسازی نیازمندان، جهت‌دار کردن اشتغال‌ها و هماهنگی و همسوئی اشتغال در امداد با برنامه‌های دولت برشمرد.

قائدی افزود: در حال حاضر بیش از 519 هزار طرح اشتغال‌زا در سطح کشور توسط این نهاد اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از 250 میلیارد ریال اعتبار قرض‌الحسنه برای مددجویان استان زنجان اختصاص یافته است که این اعتبار در بین هشت بانک عامل استان زنجان توزیع شده است.

در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی استانداری زنجان با تاکید بر افزایش تولیدات، بر توسعه خوشه‌های صنعتی در تمام نقاط استان به ویژه در شهر‌های کوچک و حتی دهستان و روستاها تاکید کرد.

سعید عباسی از تصویب و پرداخت بیش از هفت هزار و 400 طرح بنگاه زودبازده اقتصادی توسط بانک‌ها خبر داد و ابراز داشت: برای این تعداد طرح اعتباری بالغ بر 158 میلیارد تومان اختصاص می‌یابد.