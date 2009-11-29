سیستم هوشمند اطلاع رسانی در محوطه تاریخی خواجوی کرمانی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهزاد رونق زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: سیستم هوشمند اطلاع رسانی شامل یک دستگاه مخصوص کمر و گوشی مربوط بوده که گردشگران خارجی و داخلی هنگام ورود به محوطه بوستان خواجوی کرمانی، با مجهز شدن به آن تمام اطلاعات مربوط به آثار مختلف تاریخی موجود در محوطه را دریافت می کنند.

وی افزود: دستگاه و سیستم مذکور به گونه ای طراحی شده که در طول مسیر عبور گردشگران، اطلاعات کلی همچون تاریخچه احداث اثر و مراحل بهسازی آن، بیوگرافی خواجوی کرمانی و ... را ارائه داده و همزمان با قرار گرفتن در مقابل هر یک از آثار تاریخی موجود، از قبیل مقبره خواجوی کرمانی، مقبره، طاق و محل زندگی خواجه عماد الدین محمود (وزیر شاه شجاع)، نقش رستم، ایوان شرقی، شیر سنگی، آسیابها، آب نماها، نگارخانه و مراکز عرضه صنایع دستی، اطلاعات جامع مربوط به همان اثر را ارائه می دهد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری عنوان کرد: این دستگاه قابل تنظیم به زبانهای مختلف بوده و گردشگران می توانند با انتخاب زبان مورد نظر خود از اطلاعات بهره مند شود.

رونق زاده با اشاره به مطالعه و طراحی این سیستم مراحل نهایی خود را طی کرده و از نوروز 89 قابل بهره برداری توسط گردشگران داخلی و خارجی بوده، تاکید کرد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز به منظور ارتقای کیفی مجموعه توریستی خواجوی کرمانی، از ابتدای سال جاری اقدام به بهسازی و مرمت بوستان و آرمگاه خواجوی کرمانی شامل تعمیر دیوارهای داخلی و خارجی و غارها، مرمت و ایمن سازی پلکان و معابر، احداث آب نما و بهسازی و مرمت آب نماهای قدیمی، اجرای نورپردازی و راه اندازی مرکز عرضه آثار فرهنگی و نگارخانه کرده است.