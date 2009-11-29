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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

برای اولین بار در شیراز؛

سیستم هوشمند اطلاع رسانی در محوطه تاریخی خواجوی کرمانی اجرا می شود

سیستم هوشمند اطلاع رسانی در محوطه تاریخی خواجوی کرمانی اجرا می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز گفت: برای اولین بار در ایران سیستم هوشمند اطلاع رسانی در بوستان خواجوی کرمانی توسط شهرداری این کلانشهر اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهزاد رونق زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: سیستم هوشمند اطلاع رسانی شامل یک دستگاه مخصوص کمر و گوشی مربوط بوده که گردشگران خارجی و داخلی هنگام ورود به محوطه بوستان خواجوی کرمانی، با مجهز شدن به آن تمام اطلاعات مربوط به آثار مختلف تاریخی موجود در محوطه را دریافت می کنند.

وی افزود: دستگاه و سیستم مذکور به گونه ای طراحی شده که در طول مسیر عبور گردشگران، اطلاعات کلی همچون تاریخچه احداث اثر و مراحل بهسازی آن، بیوگرافی خواجوی کرمانی و ... را ارائه داده و همزمان با قرار گرفتن در مقابل هر یک از آثار تاریخی موجود، از قبیل مقبره خواجوی کرمانی، مقبره، طاق و محل زندگی خواجه عماد الدین محمود (وزیر شاه شجاع)، نقش رستم، ایوان شرقی، شیر سنگی، آسیابها، آب نماها، نگارخانه و مراکز عرضه صنایع دستی، اطلاعات جامع مربوط به همان اثر را ارائه می دهد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری عنوان کرد: این دستگاه قابل تنظیم به زبانهای مختلف بوده و گردشگران می توانند با انتخاب زبان مورد نظر خود از اطلاعات بهره مند شود.

رونق زاده با اشاره به مطالعه و طراحی این سیستم مراحل نهایی خود را طی کرده و از نوروز 89 قابل بهره برداری توسط گردشگران داخلی و خارجی بوده، تاکید کرد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز به منظور ارتقای کیفی مجموعه توریستی خواجوی کرمانی، از ابتدای سال جاری اقدام به بهسازی و مرمت بوستان و آرمگاه خواجوی کرمانی شامل تعمیر دیوارهای داخلی و خارجی و غارها، مرمت و ایمن سازی پلکان و معابر، احداث آب نما و بهسازی و مرمت آب نماهای قدیمی، اجرای نورپردازی و راه اندازی مرکز عرضه آثار فرهنگی و نگارخانه کرده است.

کد مطلب 991740

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