ارجنامه غلامحسین یوسفی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارجنامه غلامحسین یوسفی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد شامل زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی این چهره فرهنگی است که به همت محمدجعفر یاحقی به چاپ رسیده‌ است.

غلامحسین یوسفی دوم بهمن 1306 در مشهد مقدس متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان برد و از سال 1325 برای تحصیل در دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی به تهران رفت.

در سال 1328 ـ 1330 در دوره دکتری دانشگاه تهران به تحصیل خود ادامه داد و از سال 1329 رسماً کار خود را در اداره فرهنگ خراسان آغاز کرد و همزمان دوره لیسانس حقوق قضایی و سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را هم گذراند. با تأسیس دانشکده ادبیات مشهد از سال 1334 تدریس دروس تاریخ ادبیات را در این دانشکده آغاز کرد و تا مهر ماه 1358 که بازنشسته شد در دانشگاه فردوسی مشهد در دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس و دکتری به تدریس پرداخت.

این محقق، مدرس و ادیب معاصر چهاردهم آذر ۱۳۶۹ در شصت و سه سالگی دار فانی را وداع گفت و در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.



یوسفی برای اعتلای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مشهد کوشش فراوان کرد و تأسیس دوره‌های فوق لیسانس و دکتری در این دانشگاه مدیون تلاشهای وی بود. وی همزمان به تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف نیز ادامه داد و به این منظور سفرهای متعددی به کشورهای مختلف انجام داد.

تصحیح متون یکی از زمینه‌های مورد علاقه یوسفی بود که در این مسیر کارهای ماندگاری از او باقی مانده است.

چهارمین دفتر از مجموعه ارجنامه‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به بررسی تصحیحات و آثار و فعالیتهای پژوهشی زنده‌یاد یوسفی اختصاص یافته است.