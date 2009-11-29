به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این موسسه پخش فیلم مستقل، مستند یاد شده به کارگردانی لوسی بیلی و اندرو تامپسن را از هشتم ژانویه 2010 در بریتانیا اکران می‌کند.

مستند "موگابه و آفریقایی سفید" که در فهرست نامزدهای جایزه اسکار بهترین مستند امسال قرار دارد، داستان مایک کمپبل کشاورز سفید پوست اهل زیمبابوه را بازگو می‌کند که در سال 2008 موگابه رئیس جمهور این کشور را به اتهام نژادپرستی و ارعاب خانواده‌اش به دادگاه کشاند. دادگاه نیز رای به محکومیت رئیس جمهوری داد و قصه نژادپرستی علیه نژاد سفید در قاره سیاه زبانزد رسانه‌ها شد.

اولی هاربوتل مدیر موسسه پخش داگ ووف در این باره گفت: از نمایش یک مستند نامزد اسکار هیجان زده‌ایم و امیدواریم نمایش فیلم در روزهای نزدیک به اهدای جوایز اسکار در موفقیت فیلم موثر باشد.