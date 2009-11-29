  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

"موگابه و آفریقایی سفید" در بریتانیا اکران می‌شود

"موگابه و آفریقایی سفید" در بریتانیا اکران می‌شود

مستند "موگابه و آفریقایی سفید" که یکی از 15 فیلم فهرست اولیه اسکار 2010 است در بریتانیا روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این موسسه پخش فیلم مستقل، مستند یاد شده به کارگردانی لوسی بیلی و اندرو تامپسن را از هشتم ژانویه 2010 در بریتانیا اکران می‌کند.

مستند "موگابه و آفریقایی سفید" که در فهرست نامزدهای جایزه اسکار بهترین مستند امسال قرار دارد، داستان مایک کمپبل کشاورز سفید پوست اهل زیمبابوه را بازگو می‌کند که در سال 2008 موگابه رئیس جمهور این کشور را به اتهام نژادپرستی و ارعاب خانواده‌اش به دادگاه کشاند. دادگاه نیز رای به محکومیت رئیس جمهوری داد و قصه نژادپرستی علیه نژاد سفید در قاره سیاه زبانزد رسانه‌ها شد.

اولی هاربوتل مدیر موسسه پخش داگ ووف در این باره گفت: از نمایش یک مستند نامزد اسکار هیجان زده‌ایم و امیدواریم نمایش فیلم در روزهای نزدیک به اهدای جوایز اسکار در موفقیت فیلم موثر باشد.

کد مطلب 991743

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها