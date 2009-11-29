کاهش فاصله مهندسی فرهنگی با نهادهای اجرایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت علمی حوزه هنری آذربایجان شرقی افزود: وجود سیستم مولد فکر نه تنها نیاز تبریز و استان بلکه ضرورت کل کشور است.

وی تاکید کرد: کاهش فاصله موجود بین سیستم تولید فکر و مهندسی فرهنگی با نهادهای اجرائی ضروری است.

شریفی با اشاره به جایگاه و وظایف حوزه هنری این نهاد را دارای شایستگی های لازم برای تبدیل شدن به اتاق فکر فرهنگ و هنر استان قلمداد کرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تبیین اهمیت تفکر در جامعه اسلامی، اقدامات لازم جهت تولید اندیشه را در حوزه هنری قابل دست یابی دانست و خواستار ایجاد هماهنگی های لازم بین سازمانهای مختلف برای اجرائی شدن کارهای فرهنگی شد.

شریفی ضمن تأکید بر تشکیل کمیته ای ثابت و دائمی و کارگروههای موقتی در حوزه هنری خواستار ارائه تصمیمات متخذه در هئیت علمی حوزه به شورای فرهنگ عمومی شد.

رئیس کل دادگستری استان جمعی مانند هئیت علمی استان را نیاز واقعی شورای فرهنگ عمومی دانست و وجود اهرمی قوی چون شورای فرهنگ عمومی را بهترین،مناسب ترین وبالاترین مرجع برای اجرائی کردن برنامه های فرهنگی عنوان کرد و افزود: ارتباط هئیت علمی حوزه هنری با شورای فرهنگ عمومی خط و مشی برای سراسر کشور خواهد بود.

هئیت علمی حوزه هنری آذربایجان شرقی متشکل از چهره های فرهنگی،هنری و مدیران فرهنگی استان است که تاکنون 12 نشست برگزار کرده است.