عربستان مدعی تسلط بر منطقه استراتژیک جبل الدود یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد بن سلطان بن عبدالعزیز" در جریان بازدید از نیروهای سعودی مستقر در مرزهای یمن اظهار داشت: نیروهای مسلح عربستان به طور کامل بر منطقه استراتژیک جبل الدود که یکی از مهمترین مناطق استراتژیک است سیطره پیدا کرده اند.

وی در ادامه تهدید کرد: هر شخصی که به مرزهای عربستان سعودی نفوذ کند با مرگ یا تسلیم شدن مواجه خواهد شد.

خالد بن عبدالعزیز همچنین به اسارت 75 اتیوپیایی و 70 سومالیایی در درگیری با حوثی های یمن در مرزهای عربستان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد که بازجویی از این افراد ادامه دارد اما به این مسئله که آنها در کنار گروه الحوثی می جنگیدند یا غیر نظامیانی بودند که به خاطر آوارگی تلاش می کردند وارد عربستان شوند اشاره ای نکرد.

گفتنی است ده ها هزار آواره آفریقایی از شاخ آفریقا به ویژه سومالی به یمن مهاجرت کرده و در این کشور زندگی می کنند.