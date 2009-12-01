مدیریت سینمای ایران نیازمند بازنگری است

علی روئین‌تن به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران که در دهه 60 پویایی و حرکت جدیدی را با آرمان‌ها و فیلمسازان جدید شروع کرد، امروز فربه شده و نیاز به آرمان پویاتر در هنرمندان و مسئولان دارد. رسیدن به شکوفایی در عرصه سینما نیاز به توجه مسئولان و تعامل و همفکری با سینماگران دارد. مسئولان و سینماگران باید با همراهی یکدیگر درجهت پیشرفت سینمای ایران در ژانر‌های گوناگون تلاش کنند.

وی افزود: سینمای ایران به بازنگری و معماری تازه نیازمند است و مدیران سینمایی باید با بکارگیری خرد و اندیشه و تعیین خط مشی مشخص به دور از نگاه‌ و گرایش‌های سیاسی برای رسیدن به سینمای آرمانی تلاش کنند تا تمام فیلمسازان و هنرمندان در فضایی آرام به کار خود ادامه دهند.

کارگردان فیلم سینمایی "دلشکسته" ادامه داد: شکل برگزاری جشنواره‌های داخلی کلیشه‌ای و بی‌هدف شده است و نیاز به توجه و تغییر اساسی دارد. طیف‌های مختلف سینمای ما باید دور هم جمع شوند و با همفکری یکدیگر تغییری مثبت و اساسی در محتوا، فرم و ساختار سینمای ایران بوجود آورند.

وی تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر به عنوان نماد ملی ما باید برای پویاتر شدن شرایطی را فراهم کند که فیلمسازان با اشتیاق بیشتر در این حرکت ملی شرکت کنند.

روئین‌تن گفت: متاسفانه شرایطی بوجود آمده که برخی از بزرگان سینما از این عرصه فاصله گرفته‌اند نباید فراموش کنیم جوانان فیلمساز ما برای موفقیت در حرفه خود به تجربه و همراهی بزرگان و افراد پر سابقه نیازمندند و همراهی این دو نسل با یکدیگر به خلق آثار فاخر در عرصه‌های داخلی و خارجی منجر می‌شود.

وی با اشاره به لزوم وجود الگوی مشخص در معاونت سینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی و حرکت در مسیر آن گفت: به نظر می‌رسد مدیران جدید سینمایی برای آشتی با سینماگران و با هدف کمک به تعالی سینما و هنرمندان پا به عرصه گذاشته‌اند و امیدواریم روند همکاری میان مسئولان وسینماگران روز به روز افزایش یابد و شاهد حل مشکلات و وجود الگویی شفاف و مشخص در معاونت سینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی باشیم.