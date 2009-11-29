راهیابی روبات مین یاب دانشجویان خرم آبادی به جشنواره خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تیم روباتیک آموزشکده فنی شهید مدنی خرم آباد متشکل از کمال اسحاقی از الیگودرز، سجاد لک از ازنا و محمد مهدی امین از خرم آباد با ساخت روبات مین یاب روما به عنوان اولین نماینده لرستان در ساخت روبات مین یاب جواز حضور در مرحله سوم جشنواره جوان خوارزمی کشور را کسب کردند.

روبات مین یاب روما با دارا بودن سیستم رنگ پاش جهت علامتگذاری مکان مین ها، تشخیص دما، نقشه زمین، مشخص کردن تعداد مین ها و حرکت 360 درجه این روبات توانست از بین 24 روبات این جشنوراه به مرحله سوم راه یابد.

کمال اسحاقی یکی از اعضای تیم روباتیک آموزشکده فنی شهید مدنی خرم آباد هدف از ساخت این روبات را شکوفایی و ایجاد علاقه در بین علاقمندان به طراحی و ساخت روبات دانست و گفت: تیم روباتیک آموزشکده فنی شهید مدنی خرم آباد با تجربه بسیار کم و مشکلات فراوان مالی نسبت به تیم های با تجربه شرکت کننده دیگر در این جشنواره موفق به راهیابی به مرحله سوم جشنواره جوان خوارزمی کشور شد.