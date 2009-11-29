توانایی دید کوسه های سرچکشی با انسان برابر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه فلوریدا آتلانتیک موفق به کشف دلیل شکل T مانند در سر کوسه های "سر چکشی" شده اند، به گفته این دانشمندان شکل T مانند به این جانداران شکارچی کمک می کند تا میدان دیدی مانند میدان دید انسان داشته باشند.

بر اساس فعالیتهای الکتریکی در چشم کوسه های سر چکشی دانشمندان اعلام کردند این شکل خاص سر توانایی بینایی دو جانبه و عمق میدانی را مشابه بینایی انسان به این کوسه های شکارچی خواهد بخشید که این ویژگی ها بر سرعت عمل کوسه در شکار قربانیان خود تاثیر به سزایی دارد.

محققان میدان دید حداقل 6 کوسه را در سه گونه مختلف از خانواده کوسه های سر چکشی یا Hammerhead مورد بررسی قرار دادند، برای این کار کوسه های انتخاب شده به آزمایشگاه انتقال داده شده و از دو سمت چپ و راست آنها نور ضعیفی تابیده شد؛ همزمان با این فرایند فعالیتهای الکتریکی چشم کوسه ها با کمک چند الکترود که در زیر قرنیه چشم جانور نصب شده بود به ثبت رسید.

نتایج این آزمایشها نشان داد همپوشانی میان آنچه کوسه های سر چکشی به واسطه چشم راست و چپ خود قادر به دیدن آن هستند سه بار بیشتر از دیگر کوسه ها است.

با این حال این جانداران در ازای توانایی بالای بینایی که دارند باید بهایی را نیز بپردازند به دلیل اینکه چشم این جانداران از یکدیگر فاصله زیادی دارد نسبت به مناظری که در برابر صورت آنها قرار گرفته، از زاویه دید کور بیشتری نسبت به دیگر کوسه ها برخوردار است.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، دانشمندان معتقدند دیگر جانداران دریایی به خصوص ماهی های کوچک از این نقطه کور در بینایی کوسه های سر چکشی آگاه بوده و از آن سو استفاده می کنند، به صورتی که غواصان بارها شاهد تجمع ماهی های کوچک در مقابل صورت این شکارچی های خونخوار بوده اند.