مصوبه گازرسانی به روستاهای "بهمئی" اجرایی نشده است

یونس رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: از مجموع 11 روستای مصوب در سفر اول دولت در این شهرستان تنها به سه روستا گازرسانی شده و کار گازرسانی به هشت روستای دیگر انجام نشده است.
وی بیان کرد: از این سه روستا نیز تنها در یک روستا این مصوبه به طور کامل اجرا شده و در دو روستای دیگر علمک و کنتور نصب نشده است.
رضا پور تصریح کرد: مسئولان شرکت گاز نبود طرح هادی در این روستاها را دلیل عدم گازرسانی اعلام می کنند و این در حالی است که تنها دو روستا از این تعداد طرح هادی ندارند.
وی یادآور شد: مردم انتظار داشتند که پس از سه سال از سفر اول هیئت دولت به استان در زمستان امسال از گاز استفاده کنند.
فرماندار بهمئی یادآور شد: مسئولان مربوطه قول داده اند که تا پایان سال 89 عملیات گازرسانی به این روستاها را به اتمام برسانند.
وی همچنین به نبود روشنایی در معابر و خیابان اصلی شهر "لیکک" اشاره کرد و گفت: علاوه براین در سفرهای هیئت دولت به استان مصوب شد که برق رسانی معابر 24 روستای شهرستان بهمئی انجام شود ولی تاکنون در پنجاه درصد این روستاها اقدامی صورت نگرفته است.
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