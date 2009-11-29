مصوبه گازرسانی به روستاهای "بهمئی" اجرایی نشده است

یونس رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: از مجموع 11 روستای مصوب در سفر اول دولت در این شهرستان تنها به سه روستا گازرسانی شده و کار گازرسانی به هشت روستای دیگر انجام نشده است.

وی بیان کرد: از این سه روستا نیز تنها در یک روستا این مصوبه به طور کامل اجرا شده و در دو روستای دیگر علمک و کنتور نصب نشده است.

رضا پور تصریح کرد: مسئولان شرکت گاز نبود طرح هادی در این روستاها را دلیل عدم گازرسانی اعلام می کنند و این در حالی است که تنها دو روستا از این تعداد طرح هادی ندارند.

وی یادآور شد: مردم انتظار داشتند که پس از سه سال از سفر اول هیئت دولت به استان در زمستان امسال از گاز استفاده کنند.

فرماندار بهمئی یادآور شد: مسئولان مربوطه قول داده اند که تا پایان سال 89 عملیات گازرسانی به این روستاها را به اتمام برسانند.