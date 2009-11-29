آوای موسیقی بختیاری در تالار وحدت می پیچد

سینا سرلک خواننده گروه موسیقی "تیام" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این اجرا قطعاتی از موسیقی بختیاری با اشعاری از داراب رئیسی شاعر بختیاری اجرا خواهد شد و تمام قطعات این کنسرت از موسیقی محلی با گویش بختیاری است.

وی در ادامه به چرایی خواندن آواز به گویش بختیاری اشاره کرد و گفت : اصالت من بختیاری است و یکی از وظیفه های اصلی خودم در عرصه هنر را خدمت به موسیقی بختیاری در جهت ارائه و اشاعه فرهنگ موسیقایی سرزمینم می دانم.

سرلک در پایان به فعالیتهای خود اشاره کرد و گفت : آلبوم "رومی" شماره 2 به آهنگسازی پدرام درخشانی هفته آینده روانه بازار می شود در این آلبوم علاوه بر قطعات کلاسیک موسیقی ایران دو قطعه از موسیقی بختیاری را نیز اجرا کرده ام . به عقیده من این آلبوم با سایر آلبومها هم به لحاظ سازبندی و هم نوع موسیقی تلفیقی و ریتمیک بسیار متفاوت است.

هادی منتظری نوازنده کمانچه، آرش فرهنگ فر (تنبک)، حسین رضایی نیا(دف)، حامد فکوری (تار)، سپیده سرلک (سه تار)، محسن صادقی (نی)، کوهیار حبیبی (عود)، بهار آسمانی عود، ماهور احمدی (تارباس)، آوا رستمیان (کمانچه آلتو)، سینا و سهاب اعلم (تار و کمانچه) و مازیار (جلالی سنتور) از نوازنده های این گروه موسیقی هستند.