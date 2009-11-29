به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در بلوار کاوه ادامه دارد و تاکنون مجید صالحی جلوی دوربین رفته است. در چند روز آینده فیلمبرداری "بعد از ظهر سگی سگی" در لوکیشن عکاسی ادامه پیدا می‌کند و در این صحنه همه بازیگران به غیر از رضا عطاران جلوی دوربین می‌روند.

تدوین "بعد از ظهر سگی سگی" به زودی به صورت همزمان آغاز می‌شود و تا 15 روز دیگر بازی رضا عطاران شروع می‌شود. گروه تولید دو هفته دیگر برای ادامه کار راهی کرج می‌شوند.

در این فیلم مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف ایفای نقش می‌کنند.

داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرح‌هایی ارائه کرده، اما کسی به او بها نمی‌دهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند، بازی خطرناکی را آغاز می‌کند که منجر به گروگانگیری می‌شود.

عوامل تولید" بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: م. کیائی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس:رضا حاجی درویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز:هومن خواجه نوری، جلوه های ویژه میدانی: علیرضا قره خانی و عکاس: نوید سجادی حسینی.

مصطفی کیائی سازنده مجموعه‌های تلویزیونی "گردش علمی"، "جریان 220" و فیلم‌های کوتاه "سیاه و سفید"، "عنکبوت" و "انتخاب" است.