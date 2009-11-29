رشد 12 درصدی مصرف گاز در استان کردستان

محمدمهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در هشت ماه سال جاری بیش از هزار متر مکعب گاز در استان کردستان مصرف شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 12 درصد افزایش داشته است.

وی به مقایسه مصرف این میزان گاز با هشت ماه سال گذشته پرداخت و ادامه داد: به دلیل سرمای زودرس و افزایش تعداد مشترکان و بهره مندی برخی از روستاها از نعمت گاز طبیعی، میزان مصرف امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از 12 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ضمن درخواست از مردم استان برای رعایت صرفه جویی در روزهای سرد زمستان عنوان کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته در استان هیچگونه مشکلی در خصوص قطعی گاز و افت فشار نخواهیم داشت اما همه مشترکین باید ضمن رعایت الگوی مصرف شرایط را برای استفاده یکسان از گاز طبیعی فراهم کنند.

مهدوی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدامات شرکت گاز استان در طول سال جاری بیان داشت: در این مدت 13 هزار و 930 مشترک جدید اخذ شده و آمار مشترکان گاز طبیعی استان به 208 هزار مورد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: امسال تاکنون 9 هزار علمک شهری و روستایی در استان نصب شده و میزان علمک گاز موجود در کردستان را به 128 هزار و 920 مورد افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان به اجرای 340 کیلومتر شبکه جدید گاز در استان در سال جاری اشاره کرد و عنوان کرد: در حال حاضر سه هزار و 275 کیلومتر شبکه گذاری در کل استان اجرا شده است.

مهدوی تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی در سال جاری را 15 هزار خانوار شهری و روستایی ذکر کرد و یادآور شد: اکنون 253 هزار و 100 خانوار شهری و روستایی معادل 99 درصد جمعیت شهری و 28 درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی همچنین افزود: در حال حاضر و با توجه به اقدامات صورت گرفته 208 روستا و 17 شهر استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه اکنون پروژه گازرسانی به شهرهای زرینه، موچش و بلبلان آباد، در دست اجرا است، گفت: پروژه گازرسانی به شهرهای موچش و بلبلان آباد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و شهر زرینه نیز سال آینده صاحب گاز طبیعی می شود.