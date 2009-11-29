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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

مانور زلزله در 400 مدرسه کرج اجرا شد

مانور زلزله در 400 مدرسه کرج اجرا شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مانور زلزله برای افزایش آمادگی دانش آموزان در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی امروز همزمان با اکثر استانهای کشور در 400 مدرسه کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس جمعیت هلال احمر کرج در حاشیه برگزاری مانور زلزله که به صورت متمرکز در مدرسه دخترانه شهید ثانی برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: این مراسم به طور همزمان در 400 مدرسه کرج برگزار شد که در اجرای آن دانش آموزان راه های حفاظت از خود در حوادث و بلایای طبیعی را فرا می گیرند.

محمد منتظری افزود: این مانور با شعار "ایمنی و زلزله در مدارس" برگزار و آموزشهای لازم در بخشهای مختلف توسط 400 مربی جمعیت هلال احمر به دانش آموزان ارائه شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این مانور علاوه بر جمعیت هلال احمر، آتش نشانی، آموزش و پرورش نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و درمان همکاری های لازم را ارائه دادند.

وی بیان داشت: چگونه پناه گرفتن در زیر نیمکتهای کلاس و چارچوب درب، راه رو و راه پله ها از جمله آموزشهایی بود که مربیان در مورد آنها به دانش آموزان توضیح می دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر کرج عنوان کرد: همچنین در این مانور عملیات راپل و امداد رسانی و نجات افراد از طبقات فوقانی ساختمان، درمانگاه صحرایی، اطفا حریق توسط نیروهای آتش نشانی و ... برای دانش آموزان اجرا شد.

کد مطلب 991767

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