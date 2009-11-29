به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمبرداری چهارمین قسمت فیلم ترسناک و پرفروش "جیغ" بهار سال آینده آغاز خواهد شد. کوین ویلیامسن نویسنده سه قسمت قبلی فیلمنامه این قسمت را نیز نوشته و نیو کمبل بازیگر اصلی فیلم‌های قبلی و تنها بازمانده شخصیت‌های اصلی برای بازی در این قسمت اعلام آمادگی کرده است.

کرتنی کاکس و دیوید آرکت دو بازیگر اصلی دیگر هنوز برای حضور در "جیغ 4" تمایلی نشان نداده‌اند. کریون آخرین بار سه سال پیش در یکی از 18 اپیزود فیلم "پاریس دوستت دارم" پشت دوربین قرار گرفته است. فیلم‌های "طلسم‌شده"، "خون‌آشام در بروکلین" و "کابوس جدید" از دیگر آثار کریون هستند که به امپراتور ژانر وحشت شهرت یافته است.