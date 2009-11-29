337 میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کریمی مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) که در جمع معاونین و مدیران ستادی این صندوق سخن می گفت، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: فلسفه وجودی صندوق مهر امام رضا (ع) که به عنوان اولین مصوبه دولت عدالت محور و عملگرای نهم بوده ، منطبق با شرایط جامعه، نرخ جمعیت و گروه سنی مورد نظر در جامعه هدف با رویکرد اعتقادی و معنوی تاسیس شده است.

وی نقش حمایتی این صندوق را در جهت کمک به فراهم شدن زمینه ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان امری مهم قلمداد و در این باره خاطر نشان کرد سیاستهای اعتباری این صندوق در سال جاری به صورت پرداخت وام قرض الحسنه اشتغال در قالب بیش از 52647 فقره وام بوده است که بی تردید پرداخت این وام با شناسایی دقیق نیاز واقعی جامعه هدف و مشارکت مستقیم در ساماندهی امر اشتغال جوانان صورت گرفته است.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیل و تسریع سازی در فرایند وام قرض الحسنه به متقاضیان جوان را معطوف به همکاری و ارائه درخواست منطقی و مطابق با نیاز واقعی قلمداد کرد و اظهار داشت: پرداخت بیش از 2980 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به متقاضیان مرد در قالب 42646 فقره قرارداد اعتباری و تخصیص 389 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به متقاضیان زن در قالب 7977 فقره قرارداد اعتباری از ابتدای فروردین تا پایان نیمه اول آبان ماه امسال بیانگر تلاش مجموعه عوامل صندوق مهر امام ضا (ع) در تسهیل و تسریع سازی در فرآیند پرداخت وام قرض الحسنه با اعمال نگاه منطقی و رعایت ضوابط و مقررات می باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که این روند کماکان ادامه داشته و تمامی توان این صندوق معطوف به ارائه خدمات بهینه و تخصیص وام قرض الحسنه مناسب به جوانان باشد.