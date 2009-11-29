بیشتر مدارس استان سمنان در برابر زلزله ایمن نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر یکشنبه در آیین مانور زلزله در دبیرستان شهید صفایی سمنان گفت: بخش قابل توجهی از مدارس استان سمنان نیازمند تخریب، نوسازی و مقاوم سازی در برابر حوادث هستند.

وی با اشاره به اینکه ایران در کمربند زلزله قرار دارد، اظهار داشت: متاسفانه هر ساله در کشور شاهد حوادث طبیعی هستیم و باید برای مقابله با این حوادث آمادگی داشت .

قزوهی به تاثیر بسیار رعایت نکات آموزشی در رابطه با چگونگی مقابله با حوادث در به حداقل رساندن آسیب ها اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش تاکنون آموزش های لازم برای چگونگی آمادگی در مقابل حوادث از جمله زلزله را به دانش آموزان ارائه کرده است .

معاون امور عمرانی استاندار سمنان نیز در این رزمایش گفت: باتوجه به پیشرفت دنیای امروز باید متناسب با نیازهای علمی و تخصصی جوامع وارد میدان شویم و برگزاری مانورها در این راستا بسیار کارساز است.

محمدهادی عموزاده تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در کاهش خسارات حوادث مختلف ازجمله زلزله استفاده از مصالح مرغوب در ساختمان هاست که سبب ایمنی و کاهش خسارت در هنگام حادثه می شود.

وی با اشاره به لزوم آموزش تصریح کرد: آموزش یکی از اصول و نیازهای مهم افراد برای مقابله با حوادث مختلف است و برنامه های آموزشی باید جدی گرفته شود.