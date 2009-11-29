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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

در غرب استان تهران؛

30درصد مساعدتهای بلاعوض کمیته امداد به محرومان را مردم می پردازند

30درصد مساعدتهای بلاعوض کمیته امداد به محرومان را مردم می پردازند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران گفت: در حال حاضر 30 درصد از مساعدتهای بلاعوض این کمیته به محرومان را مردم منطقه با کمکهای خود پرداخت می کنند.

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بیش از 43 هزار خانواده بالغ بر 92 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران قرار دارند و در همین راستا این خانواده ها هر دو ماه یک بار معادل 649 میلیارد ریال مستمری و کمک هزینه معیشت از این کمیته دریافت می کنند.

وی ادامه داد: تامین هزینه درمان، مستمری، هزینه فرهنگی و تحصیلی، ارائه خدمات عمران و ساختمان، جهیزیه و ... از جمله خدمات کمیته امداد است.

این مسئول ضمن اشاره به نقش کمکهای مردمی در تحقق هر چه بهتر اهداف کمیته امداد و محرومیت زدایی بیان کرد: جشنهای عاطفه ها، نیکوکاری، طرح احسان زائر، احسان دانش آموز، طرح برکت و جمع آوری زکات و صدقات از جمله برنامه هایی است که از سوی کمیته امداد غرب استان تهران انجام می شود.

عروجی اظهار داشت: سهم مردم غرب استان تهران در مساعدتهای بلاعوض با توجه به این برنامه ها و جمع آوری صدقات، معادل 30 درصد کل خدمات برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این بین، تامین نیازهایی چون جهیزیه و درمان بالاترین سهم را در اختصاص کمکهای مردمی دارند.

این مسئول یادآور شد: بدون تردید هر چه مشارکت مردم خیر و نوعدوست در طرحهای فقرزدایی و اختصاص صدقات و خیرات به این نهاد مقدس گسترش یابد، حجم خدمات به محرومان و نیازمندان نیز ارتقا می یابد.

عروجی اضافه کرد: در شش ماهه اول امسال خیرین رقمی معادل 57 میلیارد ریال جهت رسیدگی به امور محرومان در اختیار امداد قرار داده اند.

کد مطلب 991773

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