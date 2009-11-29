ایدز یک بلای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی روز یکشنبه در سومین سمینار سالیانه ایدز ایران در دفتر مطالعات وزارت خارجه اظهار داشت: پیشگیری از ایدز مثل سایر بیماریهای خطرناک مهمتر از درمان است.

رئیس سومین سمینار سالیانه ایدز ایران با اشاره به شفاف شدن مرزهای جغرافیایی گفت: امروزه دیگر امکان اینکه ایدز در داخل یک کشور کاملا محصور بماند، تقریبا منتفی است.

ولایتی با عنوان این مطلب که حدود 10 سال طول می کشد تا ایدز در فرد مبتلا به ظاهر شود، افزود: در سالهای گذشته انتقال این ایدز از طریق اعتیاد تزریقی به خصوص استفاده از سرنگ مشترک از علل اصلی شیوع این بیماری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله یا ایدز یک کار جهانی است، گفت: البته اجرای برنامه های مقابله با این بیماری باید در حوزه منطقه ای متمرکز شود.

دبیرکل انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور از بیماریهای تنفسی و ریوی به عنوان یک هشدار برای ابتلا به ویروس اچ آی وی نام برد.