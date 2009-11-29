خصوصی سازی به نیمه راه رسید / کاهش 35 درصدی سهم دولت در اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات و برنامه های سازمان خصوصی سازی پرداخت و با بیان اینکه مدت زمانی است که به ناحق به سازمان خصوصی سازی می تازند، رقم واگذاری ها از ابتدای سال جاری تاکنون را 11 هزارو 208 میلیارد تومان سهام متعلق به 50 شرکت دولتی اعلام کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی رقم واگذاری های دولتی از سال 84 تاکنون را نیز 63 هزار میلیارد تومان که 20 هزارو 605 میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی بوده است، عنوان کرد و افزود: از این رقم، 8 هزارو 154 میلیارد تومان بابت رد دیون به بخش های دولتی و 34 هزارو 210 میلیارد تومان نیز برای سهام عدالت واگذار شده است.

واگذاری 14 شرکت بزرگ

وی تعداد شرکتهای واگذار شده را 270 شرکت و رقم سهام ترجیحی واگذار شده به کارگران را 900 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: از سال 85 تا مهر ماه امسال 14 شرکت بزرگ و مهم واگذار شده است که در کل 103 درصد بازدهی مثبت داشته اند و مهمترین شرکتهای بورسی محسوب می شوند، به طوری که نیمی از بازدهی بورس را به خود اختصاص داده اند.

کردزنگنه بیشترین بازدهی از بین این شرکتها را متعلق به شرکت مپنا با 449 درصد بازدهی و پائین ترین آن را متعلق به شرکت پتروشیمی فناوران با 99 درصد بازدهی اعلام کرد.

سهام عدالت

به گفته وی تاکنون سهام 56 شرکت در پروسه واگذاری سهام عدالت واگذار شده است و 12 میلیون و 471 هزارو 338 نفر در سه مرحله سود سهام عدالت خود را دریافت کرده اند. به عبارت دیگر، 97 درصد مددجویان، 97.7 درصد روستائیان و عشایر و 85 درصد کارکنان و بازنشستگان آموزش و پرورش سود سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 94.5 درصد سود عملکرد سهام عدالت سال 86 به سه گروه پرداخت شده است، عنوان کرد: همچنین 41 میلیون و 77 هزارو 238 نفر دعوت نامه خود را دریافت نموده اند که 39 میلیون و 9 هزارو 892 نفر معادل 90.1 درصد افرادی که شناسایی شده بودند در تعاونی ها ثبت نام کرده اند.

وی همچنین با بیان اینکه دستگاههای دولتی به هیچ وجه حق گرفتن وکالت از سهام عدالت را ندارند، تاکید کرد: این سهام 10 ساله وثیقه شده و افراد باید اقساط آن را 10 ساله پرداخت نمایند، در غیر اینصورت سازمان خصوصی سازی مجاز به فروش سهام آنها است.

کردزنگنه از انحلال کارگزاری سهام عدالت خبرداد و افزود: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی و مدیر تصفیه کارگزاری سهام عدالت مداخله ای در امور کارگزاری سهام عدالت ندارند و نخواهند داشت و در هیچ مجمع و هیئت مدیره ای در مورد سهام عدالت مداخله نمی کنیم.

موانع و مشکلات خصوصی سازی

وی شرایط بازار سرمایه و پول، اوضاع اقتصاد جهانی و تاثیر آن در کشور، آزادسازی قیمت برخی کالاها، مشکلات برخی بنگاهها برای پذیرش در بورس، عدم جذابیت لازم شرکتهای مشمول واگذاری برای سرمایه گذاران خارجی، عدم گستردگی و عمق بازار سرمایه کشور و غیره را از جمله موانع و مشکلان خصوصی سازی در کشور اعلام کرد.

کردزنگنه با اشاره به مشکلات برخی از شرکتها برای واگذاری سهام نظیر شرکت تولید نیروی برق به دلیل استمهال بدهی به سیستم بانکی و عدم دریافت دو مجوز از شورای اقتصاد و پول و اعتبار با توجه به اینکه حدود 80 درصد این شرکتها را وام تشکیل می دهند، گفت: این‌گونه شرکتها نیاز به اصلاح ساختار مالی، سازمانی، نیروی انسانی و غیره برای واگذاری دارند.

وی همچنین شرکتهای شبکه های آبیاری و زهکشی را به دلیل مشکلاتی از جمله تورم، نیروی انسانی و غیره از دیگر شرکتهای دارای مشکل برای واگذاری دانست و افزود: شهرکهای صنعتی نیز از دیگر شرکتهایی است که دارای مشکل هستند که به سه دسته تقسیم بندی شده اند؛ اولین دسته آنها شهرکتهایی هستند که بخش خصوصی برای خرید آنها انگیزه دارد، دسته دوم شهرکتهایی هستند که با مراکز استانها فاصله دارند و گروه سوم نیز شهرکهایی هستند که در مناطق دور افتاده واقع شده اند واین دو گروه خریدار ندارند.

44 شرکت آماده واگذاری

رئیس سازمان خصوصی سازی از آمادگی سهام 44 شرکت برای واگذاری خبرداد و بیان کرد: از این تعداد سهام 41 شرکت به صورت خرد واگذار خواهد شد، زیرا بخشی از سهام آنها قبلا واگذار شده است. همچنین 110 شرکت نیز هم اکنون در دست کار کارشناسی و حسابرسی است که طی سه ماه آینده وارد پروسه واگذاری خواهند شد.

وی تصریح کرد: همچنین 8 شرکت دیگر نیز در دستور کار بررسی توسط هیئت واگذاری قرار دارند که طی 10 روز آینده اعلام خواهد شد.

نظارت پس از واگذاری

وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی شرکتها را پس از واگذاری نظارت می کند، افزود: 33 شرکت واگذار شده در 7 ماه گذشته از لحاظ شاخصهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند که مشخص شد 85 درصد آنها پس از واگذاری روند مثبتی در تمام این شاخصها داشته اند.

کردزنگنه با بیان اینکه برای اولین بار است که برای بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده پس از خصوصی سازی کار علمی صورت گرفته است، شاخصهای مالی و بورس، اقتصاد و بهره وری، مدیریت فرآیند و کیفیت، آموزش و یادگیری، نوآوری، فناوری، شاخص بازار و مشتری، اشتغال زایی، مسئولیت اجتماعی شرکتهاو غیره را از جمله شاخصهای مذکور اعلام کرد.

ماموریتهای جدید سازمان خصوصی سازی

وی همچنین از ابلاغ آئین نامه شرایط عمومی مجریان توسط بیمه مرکزی درباره اجرای اصل 44 خبرداد و گفت: اساسنامه جدید سازمان خصوصی سازی نیز به تصویب رسید که ماموریتهای جدیدی در راستای اجرای اصل 44 برای سازمان تعریف شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در بخشی دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص گزارش کمیسون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس اظهارداشت: کمیسیون در این گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیر و مطرح کرده است که سازمان خصوصی سازی تمام آئین نامه ها، دستور العملها و واگذاری ها را تا جایی که امکان پذیر بوده، انجام داده است.

وی موضوع دیگر مطرح شده در این گزارش را مربوط به مسائلی همچون سرمایه گذاری ها که باید کار بیشتری بر روی آنها انجام شود، ذکر کرد و گفت: همچنین مطالبی نیز در مورد واگذاری های وزارتخانه های صنایع و معادن، بازرگانی، نفت و نیرو مطرح شده بود، اما در مجموع موارد مورد اشکالا کمتر متوجه سازمان خصوصی سازی بود.

واریزی نقدی به خزانه

کردزنگنه رقم وصولی طی 8 ماهه ابتدای سالجاری را بیش از دو هزارو 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هزار میلیارد تومان آن بابت واگذاری مخابرات باید به تامین اجتماعی داده می شد که 500 میلیارد تومان آن واریز شده است. همچنین یکهزارو 395 میلیارد تومان نیز به خزانه واریز شده، بیش از 200 میلیارد تومان به شرکتهای مادر تخصصی بایت سهام تعلق گرفته است.

وی ادامه داد: میزان واریزی به خزانه در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هزارو 5 میلیارد تومان بوده، 35 درصد افزایش یافته است. امسال طبق قانون باید سهام 357 شرکت گروه یک واگذار می شدند.

مخابرات

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره ابهامات واگذاری سهام مخابرات نیز گفت: مخابرات در تمام دنیا بنگاه حساسی است که سه مسئله اهلیت مالی، فنی و امنیتی برای آن با توجه به حساسیت واگذاری مطرح شده بود، همچنین کمیته ای نیز به دلیل استراتژیک بودن این واگذاری تشکیل و 5 جلسه نیز برگزار کرد که در نهایت 3 کنسرسیوم برای خرید بلوک 50 به علاوه یک سهم مدیریت آن شرکت کردند که در نهایت یکی از کمنسرسیومها نیز به دلیل نداشتن اهلیت امینت از شرکت در خرید محروم شد که این موضوع به بورس نیز اعلام شد.

وی ادامه داد: حداکثر قیمتهای واگذاری بلوکی برای عرضه سهام شرکتهای دولتی 20 درصد قیمت تابلو بود که این رقم برای مخابرات حدود 150 درصد شد و قیمت پایه سهام این شرکت نسبت به تمام شرکتهایی که واگذار شده اند، بالاتر بوده است.

ترکسل هم متقاضی خرید مخابرات بود

به گفته کردزنگنه ، کنسرسیومهای خارجی مثل ترکسل به دلیل قیمت بالا از خرید مخابرات منصرف شده بودند، این شرکت قیمت بلوک مخابرات را 9 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود، در حالیک ه سازمان خصوصی سازی آن را 16 میلیارد دلار برآورد کرده بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه رسیدگی به واگذاری مخابرات از لحاظ انحصار بر عهده شورای رقابت است، افزود: همچنین خارجی ها می توانستند تا 28 درصد وارد اپراتور اول با توجه به سهمشان در ایرانسل شوند.

وی خاطرنشان کرد: در کل بلوک 50 به علاوه یک سهم مخابرات رقمی در حدود 30 درصد بازار مخابرات کشور است که با احتساب 3 اپراتور کشور این 30 درصد نمی تواند انحصار تلقی شود.

کردزنگنه درباره شکایت کنسرسیوم کویر یزد از سازمان خصوصی سازی برای خرید بلوک مدیریت مخابرات نیز عنوان کرد: این شکایت از نظر ما رد است.

ایرادات قانون

وی با اشاره به اشکالات قانون در مورد واگذاری ها و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی و غیر دولتی گفت: این ایرادات نباید به سازمان خصوصی سازی وارد شود. ما مجری قانون هستیم، بلکه اگر مشکلی در واگذاری ها است، باید قانون اصلاح شود . به عنوان مثال، صندوقهای بازنشستگی در دنیا جزو اولویتهای اول در واگذاری ها هستند، در حالی که در ایران به دلیل مدیریت دولتی آن ایراداتی به واگذاری سهام اینگونه نهادها وارد می شود.

کردزنگنه ادامه داد: در تمام دینا این صندوقها به صورت هیئت امنایی اداره می شوند، در حالی که در ایران رئیس سازمان تامین اجتماعی را وزیر رفاه تعیین می کند. با این وجود، منابعی برای آنها در بودجه ذکر نشده است، بنابراین دولتی محسوب نمی شوند و اشکالات مطرح شده به این واگذاری ها به لحاظ قانونی است.

چگونگی ابطال مصوبه واگذاری نمایشگاه به ساتا

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره ابطال مصوبه واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) اظهارداشت: در دولت هشتم 55 درصد نمایشگاه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد، در دولت نهم نیز میرکاظمی وزیر بازرگانی 2 نامه به معاون اول رئیس جمهوری ( پرویز داوودی) و یک نامه به داوود دانش جعفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نوشت که به جای 55 درصد، 95 درصد سهام نمایشگاهها به صندوق بازنشستگی کشوری و 5 درصد آن نیز به کارکنان واگذار شود، به عبارت دیگر 100 درصد سهام نمایشگاهها واگذار شود.

وی ادامه داد: اما رئیس وقت سازمان بازنشستگی کشوری (طوبائی) اعلام کرد که ما این سهام را نمی خواهیم، بنابراین مصوبه دولت لغو شد، آن زمان هیچکس خریدار نمایشگاه نبود ولی ما این سازمان را قانع کردیم که سهام نمایشگاه را بابت رد دیون قبول کند.

کردزنگنه تصریح کرد: پس از آن سهام نمایشگاه به ساتا داده شد، اما اشکالی در این خصوص وجود داشت مبنی بر اینکه مجلس بر اساس مصوبه ای وزارت بازرگانی را مکلف به تفکیک سازمان توسعه تجارت و نمایشگاه کرده بود که با گذشت بیش از 10 سال از این مصوبه، هنوز این کار انجام نشده بود.

وی افزود: هیئت دولت تصویب کرده بود که 15 هکتار از زمینهای نمایشگاه برای ایجاد یک مرکز اجلاس به وزارت امور خارجه داده شود و محدوده وزارت امور خارجه نیز مشخص شد، منتهی بین ساتا و وزارت بازرگانی در مورد سهمشان در نمایشگاه اختلاف نظر بود.

کردزنگنه تصریح کرد: وزارت بازرگانی نیز یک سوم از زمینهای نمایشگاه را درخواست کرده بود، به وزارت بازرگانی اعلام کردیم که برای داشتن یک ساختمان اداری نیازی به داشتن یک سوم از نمایشگاه نیست. بحثها در این خصوص ادامه داشت تا اینکه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی نامه ای به رئیس جمهور نوشت. رئیس جمهوری نیز در این نامه پیشنهاداتی را مطرح کرد و آن را به سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که این موضوع اصلاح شود، بنابراین با اصلاح این موضوع، نمایشگاه برگشت داده شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه واگذاری سهام بابت رد دیون از اختیارات دولت است، خاطرنشان کرد: شرکت جدید به جای نمایشگاه به ساتا اگذار خواهد شد و نمایشگاه نیز باید واگذار شود، منتهی قبل از آن باید تفکیکها انجام شود.

وی در مورد اینکه چک صادر و اعلام شده به رسانه ها بابت پرداخت مبلغ نقدی خرید بلوک مخابرات توسط کنسرسیوم اعتماد مبین تقلبی بوده است، گفت: در مورد چک اطلاعی ندارم، اما هزارو 540 میلیارد تومان بابت مخابرات توسط این کنسرسیوم به خزانه واریز شده است که 500 میلیارد تومان آن به تامین اجتماعی داده شد.

روند واگذاری ها

کردزنگنه در مورد روند واگذاری سهام شرکتها بر اساس برنامه ها و پیش بینی ها اظهارداشت: دارایی دولت 110 تا 120 میلیارد دلار پیش بینی شده بود که طی حدود 5 سال گذشته 63 میلیارد دلار آن ( حدود 63 هزار میلیارد تومان) واگذار شده است، یعنی حداقل به نصف راه خصوصی سازی رسیده ایم و 50 درصد راه را طی کرده ایم، و هم اکنون سهم دولت در اقتصاد به 40 تا 45 درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: اما در حال حاضر در بخش واگذاری ها به شرکتهایی برخورد کرده ایم که دارای انحصار طبیعی هستند نظیر شرکتهای آب، غله، توزیع برق و غیره که اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شود، مشکلات واگذاری آنها نیز حل خواهد شد.

متنوع سازی روشهای واگذاری سهام

رئیس سازمان خصوصی سازی از متنوع سازی روشهای واگذاری سهام خبرداد و با بیان اینکه تابه حال از دو روش مزایده و بورس برای واگذاری سهام استفاده کرده بود، تاکید کرد: البته اخیر یک شرکت را نیز به صورت مذاکره فروخته ایم، ضمن اینکه استفاده از روشهای پیمان مدیریت و سایر روشهای قانونی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه واگذاری سهام 389 شرکت در سال جاری ، گفت: بخشی از شرکتهای مذکور هنور واگذار نشده اند، به غیر از آنها 220 شرکت دولتی دیگر جزو گروه 2 نیز در بانک اطلاعات سازمان خصوصی سازی قرار دارد که تمام این شرکتها باید تا سال 90 واگذار شوند.

واگذاری بیمه ها تا پایان آذر ماه

وی از واگذاری سهام شرکتهای بیمه تا پایان آذر ماه جاری خبرداد. کردزنگنه همچنین در مورد زیرسئوال بردن سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام برخی از شرکتها نظیر معدن انگوران بیان کرد: معدن انگوران را وزارت صنایع و معادن فروخت که آن را نیز ابطال کرد ولی سازمان خصوصی سازی زیر سئوال رفت. برخی از نهادها، بانکها، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری سهامی را می فروشند اما سازمان خصوصی سازی زیر سئوال می رود.