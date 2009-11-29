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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

گیگز صدمین گل لیگ برتری خود را به ثمر رساند

گیگز صدمین گل لیگ برتری خود را به ثمر رساند

رایان گیگز در دیدار با پورتسموث که با برتری 4 بر یک منچستریونایتد به پایان رسید صدمین گل لیگ برتری خود را به ثمر رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، رایان گیگز در دیدار با پورتسموث گل چهارم منچستریونایتد را به ثمر رساند و تعداد گل های لیگ برتری خود را به عدد 100 رساند. این اتفاق یک روز قبل از تولد 36 سالگی این بازیکن روی داد.

سرآلکس فرگوسن، مربی 67 ساله یونایتد، در این خصوص اظهار داشت: گیگز یک بازیکن استثنایی است؛ یک بازیکن نادر. او برای دو سال دیگر جای بازی دارد. تولدش مبارک. گیگز تا به حال 36 بار آن را تجربه کرده اما باید منتظر بماند تا 67 ساله شود. البته فکر می کنم او آن موقع بازنشسته شود.

کد مطلب 991776

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