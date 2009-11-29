اعتبارات تملک دارییهای خراسان جنوبی 51 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی از نمایندگان استان در مجلس خواست تا تمام تلاش خود را در راستای کم نشدن این اعتبارات به کار گیرند.

وی اعتبارات هزینه ای استان در سال 89 را با 9 درصد رشد 587 میلیارد و 792 میلیون ریال عنوان نمود و گفت: 31 درصد رشد اعتبارات هزینه ای استان در بخش حقوق و مزایای مستمر کارکنان است.

امینی برآورد تحقق رشد شش درصدی در اقتصاد، گسترش عدالت اجتماعی، رقابتی کردن و توجه جدی به بخش خصوصی، انضباط مالی در ارتباط با بودجه، تقویت نهضت نرم افزاری، سالم سازی فضاهای فرهنگی، افزایش مالیات، توانمند سازی بخش دولتی در تولید علم و فناوری و تاکید بر ارتقا بهره وری را از جمله ملاحظات بودجه سال 89 برشمرد.

وی با بیان اینکه سهم اعتبارات هزینه ای هر دستگاه از بودجه سال 89 تا چند روز آینده به آنها ابلاغ خواهد شد، افزود: میزان برآورد اعتبارات با توجه به عملکرد هفت ماهه و عملکرد سال گذشته دستگاه ها خواهد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی در خصوص توزیع اعتبارات تملک داریی های استان نیز گفت: اعتبارات هر شهر ستان برآورد خواهد شد و مسئولان شهرستانها باید در قالب فصل و برنامه این اعتبارات را توجیه نمایند.

وی تصریح کرد: در راستای هزینه کردن بودجه های سرمایه ای باید تکمیل پروژه های نیمه تمام، عدم پیشنهاد طرحها و پروژه های جدید و اولویت در تعمیر و تکمیل فضاهای موجود به جای ایجاد فضاهای جدید باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

امینی به اعتبارات تملک داراییهای سال 88 استان اشاره کرد و بیان داشت: سرجمع ابلاغی اعتبارات تملک دارایی سال جاری 473 میلیارد ریال بوده که 383 میلیارد ریال آن به دستگاه های اجرایی پرداخت شده است.

وی از دستگاه اجرایی استان خواست تا پایان آذر ماه مابه التفاوت 90 میلیارد ریالی این اعتبارات را جذب نمایند.

امینی پیشرفت جذب اعتبارات تملک دارایی های استان نسبت به دریافتی از خرانه 64 در صد عنوان کرد و گفت: در صد جذب نسبت به مصوب اعتبارات در این بخش 30 درصد است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی مجموع اعتبارات ملی و سرمایه استان را یک هزار و 345 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: تا کنون میزان جذب استان از اعتبارات مصوب 32.7 درصد است.

به گفته وی در بین دستگاه های اجرایی استان تا کنون اداره کل راه و ترابری و آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی و علوم پزشکی بیرجند به ترتیب مقام های اول تا سوم استان را در جذب اعتبارات داشته اند.