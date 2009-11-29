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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

تسریع در ساخت کنار گذر سقز بار ترافیکی داخل شهر را کاهش می دهد

تسریع در ساخت کنار گذر سقز بار ترافیکی داخل شهر را کاهش می دهد

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سقز خواستار تسریع در ساخت و بهره برداری از کنار گذر این شهر در راستای کاهش بار ترافیکی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم افشاریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سقز اظهار داشت: در حال حاضر و به دلیل نبود کنار گذر شاهد ترافیک سنگین و عبور و مرور خودروهای سنگین باری در هسته مرکزی شهر هستیم که امیدواریم در راستای کاهش بار ترافیکی ایجاد شده هر چه سریعتر این پروژه به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی شهر از یکسو و همچنین نبود کنار گذر از سوی دیگر باعث شده است که میزان تصادفات منجر به مرگ افزایش و شاهد بار ترافیکی بسیار سنگین در داخل شهر باشیم و این موضوع رفت و آمد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

فرماندار شهرستان سقز افزود: با توجه به اینکه شهر سقز به عنوان شاهراه ارتباطی شمال به جنوب کشور به شمار می رود ساخت و تسریع در بهره برداری آزاد راه میاندوآب - کرمانشاه که بخشی از آن از مسیر سقز عبور می کند، لازم و ضروری است.

افشاریان در ادامه با اشاره به آغاز فصل بارش برف عنوان کرد: شهرداری و سایر دستگاه های متولی باید از تمامی توانمندی های خود در راستای برف روبی داخل شهر و همچنین فراهم کردن تردد وسائل نقلیه بدون کوچکترین مشکلی اقدام کنند.

در ادامه این جلسه شهردار سقز نیز با اشاره به عبور 25 هزار خودروی سنگین در طول روز از داخل شهر گفت: در حال حاضر و بر اساس آمارهای صورت گرفته در طول روز بیش از 25 هزار خودروی سنگین باری از داخل شهر عبور می کنند که این امر باعث افزایش بار ترافیکی و کند شدن تردد وسائل نقلیه شده است.

عثمان رحیمی از آمادگی شهرداری سقز برای خدمت رسانی به مردم در فصل زمستان خبر داد و یادآور شد: روان سازی ترافیک شهر و همچنین نصب علائم ترافیکی در طول یک ماه گذشته در شهر سقز صورت گرفته و در بعضی از موارد با اصلاح هندسی خیابانها و میدان سعی شده که از بار ترافیکی شهر کاسته شود.

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سقز نیز در این جلسه اظهار داشت: در طول شش ماه اول سال جاری و به دلیل عبور وسائل نقلیه سنگین و باری 11 نفر در داخل محدوده شهری سقز جان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 991780

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