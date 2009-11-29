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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

آثار جشنواره رویش در کرمانشاه اکران می شود

آثار جشنواره رویش در کرمانشاه اکران می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: آثار پنجمین جشنواره رویش، همزمان با تهران در کرمانشاه نیز اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عباس سروری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آثار راه یافته به پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی (رویش) همزمان با تهران طی روزهای دهم و یازدهم آذرماه در کلبه هنر حوزه هنری استان کرمانشاه نیز اکران می شود.

 

سروری بیان کرد: فیلم کوتاه دینی (رویش) باهدف کشف و جذب استعدادهای هنری و همچنین خلق آثاری فاخر در این زمینه، همه ساله توسط حوزه هنری برگزار می شود و حوزه هنری استان کرمانشاه آثار برگزیده این جشنواره را همزمان با تهران، برای علاقمندان به اکران عمومی خواهد گذاشت.

 

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه از همه علاقمندان و هنرمندان عرصه فیلمسازی جهت دیدن این فیلمها دعوت به عمل آورد.

کد مطلب 991787

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