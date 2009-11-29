شستشوی برج آزادی پایان یافت/ رزین محافظ بر روی برج کشیده می شود

علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون مراحل شستشوی برج آزادی به اتمام رسیده و کار جرم گیری زیر برج، لکه گیری و ایزوله کشی هم تمام شده است.

شستشوی برج آزادی برای نخستین بار پس از 40 سال از 10 شهریورماه آغاز شد. این بنا معماری دوران هخامنشی، ساسانی و اسلامی است و سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار دارد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران بیان داشت: این برج با تکنولوژیهای روز دنیا شستشو شد و تمامی تجهیزات، مواد و مصالح اجرای این طرح از خارج از کشور وارد شد و خوشبختانه هیچ آسیبی به برج نرسیده است.

شهردار منطقه 9 شهرداری تهران با اشاره به این که به زودی رزین محافظ برج آزادی که از کشورهای اروپایی وارد ایران شده است را بر روی برج می کشیم بیان داشت: با اتمام کار و برای جلوگیری از آلوده شدن مجدد سطوح از رزین محافظ، تولید بزرگترین و قوی‌ترین شرکت رزین سازان اروپا استفاده می شود.

جعفری با بیان این که این رزین منحصر به فرد دارای ویژگیهایی است که در تمام دنیا برای حفاظت از میراث فرهنگی و ساختمانهای ارزشمند در مقابل عوامل جوی از آن استفاده شود، افزود: برای مجسمه حضرت مسیح در شهر ریودوژانیرو برزیل، اهرام مایاها در آمریکای جنوبی و بسیاری از آثار تاریخی در کشور آلمان و ایتالیا از آن استفاده شده است.

برج آزادی 63 متر طول دارد و ارتفاعش از سطح زمین 45 متر است و گفته می‌شود در ساخت آن چهل و شش هزار قطعه سنگ بریده و پرداخت شده به کار رفته ‌است.