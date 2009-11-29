پرداخت 1400 میلیارد تومان بدهی بازنشستگان فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه یازدهمین مانور زلزله و ایمنی که صبح روز یکشنبه در مدرسه دخترانه امام رضا (ع) برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی پرداخت این معوقات گفت: این مبلغ در هیئت دولت تصویب شده و توسط سازمان بازنشستگی کل کشور پرداخت می شود.

وی ادامه داد: این اعتبار برای پرداخت مطالبات بازنشستگان سال 79 به قبل است که هنوز پاداش خود را دریافت نکرده اند.

این در حالی است که علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش از پرداخت کلیه معوقات و بدهیهای این وزارتخانه تا پایان اسفند ماه سال 87 خبر داده بود.

حاجی بابایی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که طبق گفته علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش تمام مطالبات فرهنگیان پرداخت شده بود گفت: خیر این طور نیست و این 1400 میلیارد تومان برای همین بدهیها است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر چگونگی بیمه معلمان حق التدریسی نیز گفت: بیمه این دسته از معلمان نیز در حال انجام است.

وی همچنین درباره حذف زنگ ورزش از مدارس ابتدایی نیز گفت: یکی از برنامه های آموزش و پرورش گسترش ورزش در مدارس است و به دنبال این هستیم که 14 میلیون دانش آموز اهل ورزش در کشور داشته باشیم.

حاجی بابایی زنگ ورزش را به عنوان یک نماد جنب و جوش در مدارس عنوان کرد و گفت: طبق سیاست قبلی وزارت آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی در پایه های اول تا سوم زنگ ورزش نداشته ایم اما بنده برای اینکه توجه ویژه خود را به این برنامه نشان دهم اولین سالن ورزشی را با حضور وزیر کشور در این مدرسه راه اندازی می کنم.

وی خاطر نشان کرد: به اندازه وسعمان و همکاری سازمانی تربیت بدنی و دولت این سیاست را در کل کشور دنبال می کنیم.