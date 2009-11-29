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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

400 نفر مشکوک به آنفلوآنزا در لرستان/سه نفر فوت کردند

400 نفر مشکوک به آنفلوآنزا در لرستان/سه نفر فوت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از شناسایی 400 نفر مشکوک به آنفلوآنزا نوع "آ" در این استان خبر داد.

علی اکبر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون 400 نفر با علائم مشکوک به آنفلوآنزا نوع "آ" از جمله سرفه، تب، گلو درد و ... به مراکز درمانی استان مراجعه و مورد آزمایش قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آنفلوآنزا نوع "آ"  46 نفر در این استان مثبت اعلام شده است.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین از تعطیلی یک آموزشگاه از ابتدای مهرماه خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین تاکنون سه نفر بر اثر آنفلوآنزای نوع "آ" در استان لرستان فوت کرده اند.

پنج دانش آموز لرستانی به آنفلوآنزا مبتلا شدند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای مهر ماه تاکنون پنج دانش آموز در این استان به آنفلوآنزا مبتلا شده اند.

علی ماکنعلی تصریح کرد: همچنین تاکنون دو آموزشگاه در این استان بر اثر شیوع آنفلوآنزا تعطیل شده اند.

وی همچنین با تاکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطح مدارس استان، خاطر نشان کرد: تاکنون 400 هزار برشور آموزشی در زمینه آنفلوآنزای نوع "آ" در سطح آموزشگاههای این استان توزیع شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: همچنین در این راستا 10 هزار برگ پوستر بیماری آنفلوانزا در سطح مدارس استان توسط سازمان آموزش و پرورش توزیع شده است.

کد مطلب 991792

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