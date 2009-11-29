400 نفر مشکوک به آنفلوآنزا در لرستان/سه نفر فوت کردند

علی اکبر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون 400 نفر با علائم مشکوک به آنفلوآنزا نوع "آ" از جمله سرفه، تب، گلو درد و ... به مراکز درمانی استان مراجعه و مورد آزمایش قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آنفلوآنزا نوع "آ" 46 نفر در این استان مثبت اعلام شده است.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین از تعطیلی یک آموزشگاه از ابتدای مهرماه خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین تاکنون سه نفر بر اثر آنفلوآنزای نوع "آ" در استان لرستان فوت کرده اند.

پنج دانش آموز لرستانی به آنفلوآنزا مبتلا شدند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای مهر ماه تاکنون پنج دانش آموز در این استان به آنفلوآنزا مبتلا شده اند.

علی ماکنعلی تصریح کرد: همچنین تاکنون دو آموزشگاه در این استان بر اثر شیوع آنفلوآنزا تعطیل شده اند.

وی همچنین با تاکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطح مدارس استان، خاطر نشان کرد: تاکنون 400 هزار برشور آموزشی در زمینه آنفلوآنزای نوع "آ" در سطح آموزشگاههای این استان توزیع شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: همچنین در این راستا 10 هزار برگ پوستر بیماری آنفلوانزا در سطح مدارس استان توسط سازمان آموزش و پرورش توزیع شده است.