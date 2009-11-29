به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاهری در هفتمین نشست مشورتی سیاستگذاری این پیمان در وین افزود: هیئت جمهوری اسلامی ایران از پیمان پاریس و اجرای استراتژی رنگین کمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقدامات جهانی برای جلوگیری از عبور مواد افیونی از افغانستان و ورود مواد پیش‌ساز به آن کشور حمایت می‌کند.

قائم مقام دبیرکل ستاد یادآور شد: مشارکت جدی ایران در قالب ابتکار سه‌جانبه بهترین نشانه این حمایت است زیرا بدون آن که منتظر مساعدت دیگران باشیم مرکز JPC را در پلیس مبارزه با مواد مخدر راه‌اندازی کرده‌ایم و با وجود محدودیتهای لجستیکی، ارتباطی و نیز شرایط امنیتی توانستیم چهار مورد عملیات مشترک را اجرا کنیم.

مهندس طاهری در ادامه با تشریح فعالیتهای جاری مبارزه با مواد مخدر در ایران و نیز توضیح درباره برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار اقدامات مقابله‌ای در مرزهای شرقی کشور که سالانه 600 میلیون دلار هزینه بر کشور تحمیل می‌کند به عنوان یک استراتژی متوازن بر پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان تاکید دارد و در همین زمینه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی با اشاره به پولشوییِ مرتبط با فعالیتهای قاچاق مواد مخدر بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به موازات مقابله با تهدیدات ناشی از ترانزیت مواد مخدر اقدامات بازدارنده‌ای را برای مقابله با پولشویی به اجرا گذاشته است.

همچنین در ادامه این سفر‌ یک سند همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر به امضای مهندس طاهری قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و آنتونیو ماریا کاستا مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل رسید.

این سند در رابطه با فراهم کردن زیرساختها و ساز وکارهای فنی و تکنیکی تبادل اطلاعات بین نیروهای مبارزه کننده با مواد مخدر و به منظور افزایش توانایی و برخورد موثر با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردانها و پیش‌سازهای مربوط به آن است.

انتظار می‌رود که این پروژه، با ارزش یک میلیون و 200 هزار دلار به ارتقا و تقویت ظرفیتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی مرکز تبادل اطلاعات منطقه‌ای که فعالیت مبارزه با مواد مخدر در سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان را در برمی‌گیرد منجر شود.