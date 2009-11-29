تلاش سیا برای استخدام مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، اخیرا شبکه آمریکایی "مای فاکس دیترویت" به سفارش سیا آگهی هایی را پخش می کند که در آن از اعراب و مسلمانان مقیم آمریکا خواسته می شود، به کار در بخش های مختلف این سازمان جاسوسی پبردازند.

از سوی دیگر اخیرا ماموران سیا در دیدار از شهر دیترویت (ایالت میشیگان) در پی برقراری ارتباط با اقلیت های عرب و مسلمان ساکن این شهر بوده اند. آنها از این افراد خواسته اند که در فکر پیوستن به سیا باشند.

سیا اخیرا از وجود صدها فرصت شغلی برای اعراب و مسلمانان در این سازمان خبر داده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیازهای اصلی خود را در این آگهی ها نیروهای مترجم، مهندس ، پرستار و غیره اعلام کرده است.

بر این اساس، تمرکز فراخوان اخیرا سیا در منطقه "دربورن" شهر دیترویت قرار داشته است که پراکندگی جمعیت مهاجران خاورمیانه ای در آن بسیار بالاست.

از سوی دیگر، "لئون پانتا" رئیس سیا در ماه سپتامبر گذشته (شهریورماه) در دیدار با رهبران اقلیت عربی و اسلامی آمریکا در ایالت میشیگان آنان را در زمینه پیوستن به سیا تشویق کرده است.