مصرف فرآورده های نفتی در ارومیه 183 میلیون لیتر کمتر شد

اصغر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این خبر افزود: در هشت ماهه سال جاری بیش از یک میلیارد لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح منطقه توزیع و مصرف شده است و علت اصلی کاهش 183 میلیون لیتری مصرف، توجه مردم به استفاده بهینه در مصرف فرآورده های نفتی، انسداد فیزیکی مرزها توسط نیروی انتظامی و کنترل و نظارت شرکت ملی پخش و سایر سازمانهای متولی است.

وی با بیان اینکه در این مدت 309 میلیون لیتر بنزین توزیع و مصرف شده است، اظهار داشت: همچنین در هشت ماهه سال جاری 206 میلیون لیتر نفت سفید، 362 میلون لیتر نفت گاز و 144 میلیون لیتر نفت کوره برای استفاده مشترکان عرضه شده است.

توفیقی با اشاره به نواسانات گاز شهری در فصول سرد سال نیز تصریح کرد: در این راستا طی هشت ماهه گذشته 145 میلیون لیتر نفت گاز به نیروگاه های ارومیه و خوی ارسال و ذخیره سازی شده است و با توجه به تدابیر اتخاذ شده امیدواریم در صورت بروز مسایل افت فشار و یا قطعی گاز در تامین سوخت نیروگاه ها مشکلی به وجود نیاید.

وی اضافه کرد: همچنین سهمیه سالیانه خانوارهایی که از سوخت مایع استفاده می کنند، نیز از ابتدای سال جاری به صورت یکجا عرضه می شود و از خانوارهایی که تاکنون موفق به اخذ سهمیه خود نشده اند تقاضا داریم هرچه سریعتر درخواست خود را به عاملین فروش یا سایت تجارت آسان اعلام و نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نیاز خود با توجه به تعداد خانوار اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با بیان اینکه کل سهمیه سالیانه خانوارهای مناطق صعب العبور روستایی به صورت 100 درصد تحویل داده شده است، بیان داشت: در مناطق عادی نیز 60 تا 80 درصد خانوارهای سهمیه سالیانه خود را دریافت کرده اند.

توفیقی ادامه داد: با توجه به اینکه سوخت جایگزین در سال گذشته به خانوارهای استفاده کننده از گاز طبیعی تحویل داده شده بود، امسال فقط برای خانوارهایی که به تازگی مشترک گاز طبیعی شده اند سوخت جایگزین تحویل داده می شود.

وی در خصوص قاچاق سوخت نیز خاطر نشان کرد: با توجه به انسداد فیزیکی مرزها، کنترل و نظارت ماموران انتظامی قاچاق فرآورده های نفتی در استان آذربایجان غربی به حداقل کاهش یافته و امیدواریم با ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز به عنوان مکمل اقدامات اتخاذ شده در سطح استان، شاهد حذف کامل قاچاق فرآورده های نفتی از مرزها باشیم.

توفیقی تصریح کرد: کاهش 70 درصدی سوخت قاچاق مکشوفه بیانگر کاهش عرضه خارج از شبکه و کاهش قاچاق فرآورده های نفتی است.

وی افزود: کنترل کسری غیر مجاز مجاری عرضه و بررسی علل آن، برخورد قانونی شرکت با متخلفان عرضه سوخت بر اساس آیین نامه مربوطه، ایجاد حساسیت در سازمان های مختلف استان آذربایجان غربی برای همکاری در امر مبارزه با قاچاق سوخت و بازدیدهای مشترک بازرسان شرکت پخش، نیروی انتظامی و کارکنان سازمان بازرگانی از دیگر اقدامات شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.

منطقه نفتی ارومیه 9 شهرستان از استان آذربایجان غربی را تحت پوشش قرار داده است.