کمبود دروازه بان فوتبال تبریز را تهدید می کند

علیرضا ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: متاسفانه به دلیل کمبود دروازه بان خوب، در بین تیمهای لیگ دسته یکی و لیگ برتری تبریز، تنها دروازه بان بومی این شهر من هستم.

وی با تاکید بر اینکه دروازه بان خوب پشتوانه یک تیم فوتبال محسوب می شود، تصریح کرد: بسیاری از تیمهای فوتبال تبریزی از کمبود دروازه بانی مطمئن رنج برده و از این پست نیز صدمات زیادی دیده اند.

دروازه بان 30 ساله پتروشیمی تبریز با تاکید بر اینکه باید آموزش پست دروازه بانی در مدارس فوتبال مورد توجه قرار گیرد یادآور شد: متاسفانه امروز در هیچیک از مدارس فوتبال تبریز آموزش اصولی، فنی و علمی دروازه بانی وجود ندارد!

ناصح که تمام طول عمر فوتبال خود را در لیگ یک سپری کرده است، گفت: به دلیل نبود دروازه بان خوب در تبریز و از سوی دیگری عدم حمایت از بازیکنان بومی، بسیاری از فوتبالیست های لایق این خطه به رده های بالا راه نیافته اند.

ناصح با بیان اینکه عدم استفاده از بازیکنان بومی و عدم توجه به بازیکن سازی، آینده فوتبال تبریز را تحت تاثیر قرار خواهد داد، یادآور شد: متاسفانه طی هشت سال گذشته، بازیکنان فوتبال تبریز فرصت خودنمائی نیافتند.

وی با اشاره به درخشش دروازه بان جوانی چون "داوود نوشی صوفیانی" در تیم ملی جوانان کشور در سال های گذشته افزود: به دلیل عدم توجه به چنین استعدادهایی است که امروز نامی از این دروازه بان خوب و خوش آتیه تبریزی در تیمهای فوتبال نیست.

ناصح همچنین خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، حضور نوشی صوفیانی در تیم ملی شاید یک استثناء بود چراکه هرگز جوانان خوش آتیه تبریز به رده های بالای فوتبال ملی راه نیافته به دلیل نداشتن "حامی" پشت خط ماندند.

این دروازه بان کهنه کار تبریزی در پاسخ به اینکه چرا در تیمهای بالاتری عضویت نداشته است، تصریح کرد: سالهای قبل "لیاقت" حرف اول را در فوتبال می زد و بازیکن مجبور بود برای پیشرفت، تلاش کند اما حالا دلال بازی و روابط حرف اول و آخر را می زند.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از دروازه بانان در لیگ های مختلف کشور گفت: به دلیل همین روابط و دلال بازی است که در لیگ برتر دروازه بانانی حضور دارند که به درد لیگ یک هم نمی خورند!

ناصح قانون منع استفاده از دروازه بان خارجی در لیگ برتر را موجب پیشرفت این پست حساس در کشور دانست و یادآور شد: البته به نظر می رسد استفاده از دروازه بانان خوب خارجی در لیگ یک و دو موجب ایجاد رقابت در بین هم پستیهای ایرانی شده و در نهایت به ارتقای دروازه بانی کشور کمک کند.

دروازه بان پتروشیمی تبریز، با تاکید بر لزوم بازیکن سازی و بومی گرائی در فوتبال این خطه افزود: بازیکنان غیربومی 200 تا 300 میلیون تومان پول می گیرند و بازی نمی کنند درحالیکه بسیاری از بازیکنان لایق تر تبریزی با یک سوم این مبالغ نیز با تعصب تمام در زمین حاضر می شوند.

وی در ادامه سخنان خود با قدردانی از تفکر مدیریتی حاکم بر باشگاه پتروشیمی گفت: به دلیل توجه به استعدادهای بومی و عدم استقرار رابطه برای پیشرفت بازیکنان است که این تیم تازه به لیگ یک راه یافته فصل گذشته تا آخرین دقایق مدعی حضور در لیگ برتر بود.