به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان در گفتگو با رادیو سوئیس گفت: این باورها کذب است که گفته می‌شود رفتار کشورهای اسلامی با اقلیتهای مسیحی با رفتاری که انتظار می‌رود کشورهای اروپایی با اقلیتهای مسلمان داشته باشد منافات دارد.

اظهارات وی در پاسخ به پرسشهایی مطرح شده که در رابطه با برگزاری همه‌پرسی منع مناره در سوئیس مطرح شد.

قرضاوی گفت: وجود کلیساهای بزرگ و قدیمی در بسیاری از کشورهای اسلام شاهد هماهنگی و تساهل دینی در این رابطه است. بسیاری از شخصیتهای برجسته مسیحی در کشورهای اسلامی زندگی کرده و درگذشتند و به عنوان رهبران مورد احترام ملتهای خود در نظر گرفته شده‌اند.

رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان گفت: تبلیغ اینکه اجازه ساخت مناره برای مساجد مسلمانان در سوئیس نخستین گام برای اجرای شرع و تغییر دین کل مردم به اسلام است کذب محض است.

وی اظهار داشت: مناره تنها نمادی برای مسلمانان است تا بدانند که در این منطقه مسجدی واقع شده و می‌توانند نماز خود را در آن اقامه کنند. اکثر کشورهای اسلامی نظام حقوقی خود را با شرع تطبیق نداده‌اند و قوانین شرع را نمی‌توان در یک کشور غیراسلامی اجرا کرد.

قرضاوی ادامه داد: ما همواره سوئیس را به عنوان کشور بی‌طرف و متساهل می شناختیم که جای امنی برای پناهنگان و وجود نقد بوده است. همچنین سالها پیش مساجد و مراکز اسلامی بسیاری در این ژنو ساخته شده‌اند.

وی گفت که اسلام همواره خواستار تساهل و هماهنگی میان ادیان به‌ویژه اهل کتاب بوده است. پیام من به مردم سوئیس این است که لطفاً تساهلی را که به آن شناخته شده بودید حفظ کنید و به نیرویهای تفرقه‌گرا مجال ندهید.