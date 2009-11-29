به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح 50 پروژه عمرانی منطقه 2 تهران مترو و توسعه آن را از ضرورتهای شهر تهران خواند و گفت: زمانی که به مجموعه شهرداری تهران آمدم 67 کیلومتر از مجموعه مترو بهره‌برداری شده بود که این میزان نیز در طول 25 سال احداث شده بود اما امروز مترو در همه جهات گسترش یافته و میزان توسعه و بهره‌برداری آن مشخص است و احتیاجی به توضیح نیست مردم نیز فهیم بوده و به ظاهر نگاه نمی‌کنند و خوب و بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهند.

واگنهای ساخت داخل از ماه آینده وارد خطوط مترو می شود

قالیباف اظهار داشت: بر این باوریم اگر سالی کمتر از 5/2 کیلومتر مترو ساخته می‌شده قول می‌دهیم بعد از 2 سال 15 کیلومتر ساخته شود و در 2 سال گذشته این اتفاق در شهر افتاده و مترو از منتهی الیه شرق تهران تا غرب احداث شده، ریل گذاری شده، ایستگاهها ساخته شده و واگنها هم که قرار بوده به نوعی تهیه شود و نشده من به عنوان شهردار تهران مکلف به تهیه کردن آنها هستم.

وی با بیان اینکه توان مهندسی کشور امروز این امکان را به ما می‌دهد که با امکانات موجود سالانه بیش از 25 تا 30 کیلومتر حفاری و تونل سازی در شهر انجام دهیم ادامه داد : ‌با مشارکت مجموعه شرکت مترو و شهرداری تهران و یک شرکت خارجی واگنها و لوکوموتیو در داخل کشور ساخته شده و از ماه آینده وارد کار خواهد شد.

شهردار پایتخت با اشاره به خط 7 مترو نیز اظهار داشت: ‌احداث این خط را به صورت مکانیزه پیش بینی کردیم که خرید تجهیزات آن کمی زمان برد و اکنون وارد شده و مونتاژ شده‌اند. هر کدام از این دستگاهها قادر هستند 15 کیلومتر حفاری کنند. این خط از منطقه 2 شروه شده و تا شهر ری پیش می‌رود و با استفاده از این دستگاه با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.

مدیریت شهری احداث تونل توحید را بعد از 30 سال به پیش برد

وی تونل توحید را از دیگر پروژه‌های مهم شهر تهران خواند و افزود : تونل توحید 30 سال است که باید به اجرا در می‌آمده اما سال به سال به دلیل تاخیر در تصمیمگیری، مشکلات مالی و.. به تاخیر افتاده اما امروز مدیریت شهری با این تصمیم که تونل باید احداث شود کار رابه پیش برد.

قالیباف با اشاره به اینکه نمی‌خواهم سوابق را باز کنم اما در گذشته بارها و بارها در انتخاب اینکه اینجا تونل احداث شود یا تقاطع غیر همسطح یا پل، تصمیمگیری نمی‌شد و کسی مسولیت نپذیرفت اما شهرداری در این دوره این را پذیرفت.

شهردار تهران ادامه داد : ‌تونل توحید سنگین ترین و بزرگترین سازه شهری و مهندسی است که با ابعاد دهانه 35 متر و با 6 مسیر رفت و برگشت ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تونل رسالت بعد از 11 سال تنها 60 درصد پیشرفت داشت خاطرنشان ساخت :‌ تونل توحید از لحاظ سازه 3 برابر رسالت است اما با کمک خداوند و دوستان در 28 ماه به نتیجه رسید و هفته آینده در عید غدیر روز جشن تونل توحید و تقدیر از کارگران آن برگزار خواهد شد.

شهردار پایتخت ادامه داد: ‌در این مدت زمان بالغ بر 5 هزار نفر در سه شیفت شبانه روز تلاش کردند.

برج میلاد با روند قبلی 15 سال آینده هم افتتاح نمی شد

قالیباف برج میلاد را از دیگر پروژه‌های بزرگ تهران دانست و تصریح کرد : با قطعیت می‌گویم اگر بنا بود برج میلاد با همان روند پیش رود تا 15 سال آینده هم افتتاح نمی‌شد اما با تلاش همکاران در مجموعه شهرداری این پروژه نیمه تمام را به اتمام رساندیم .

وی با بیان اینکه برج میلاد پروژه‌ای بین‌المللی است و افتخار مردم و نظام است البته آنطور که باید و شاید انعکاس نیافت و به آن توجه نشد خاطرنشان ساخت : در مورد پروژه‌ای مانند برج میلاد هیچگاه با مردم درد دل نکردم و دوست نداشتم بگویم چه مشکلاتی بر ما می‌گذرد. بر این باورم که وقتی مسولیت پذیرفتم باید پاسخگوی مردم باشم و مشکلات را در سینه خود خود نگه دارم و هر مشکلی که وجود داشته باشد پاسخگو باشم.

شهردار تهران بیان داشت:‌ شهر بزرگی مانند تهران دچار مشکلات جدی و اساسی است. عقب ماندگیهای بزرگی در این شهر باقی است و زمان زیادی برای حل آنها نیاز داریم اما بر این باوریم که که ظرفیتهای این شهر کم نیست و اگر با دقت، اخلاص، بدون سعی و خطا، با همکاری و همدلی با محبت، صداقت و با دخالت مردم امور را تدبیر کنیم مطمئن هستم بر مشکلات فائق خواهیم آمد.

وی افزود : در مجموعه شهرداری تلاشمان این است که بتوانیم کارهای کوچک و پیش پا افتاده و همچنین بزرگ که در مقیاس شهری، ‌کشوری و بین‌المللی است اتفاق افتد.

مجموعه فعالیتها در کنترل بوده و می توانیم تصمیمات بزرگ بگیریم

شهردار تهران با اشاره به حضور بیش از 4 سال خود در مدیریت شهری تهران بیان داشت: صادقانه می‌گویم که مجموعه فعالیتها در کنترل و مدیریت ما قرار دارد و می‌توانیم گامهای جدی برداشته و تصمیمات بزرگ بگیریم همچنین با کمک شورایاران محلات مشکلات را حل کرده و این فرصتی برای رسیدگی به مشکلات جدی تر شهر به ما داده است.

قالیباف با بیان اینکه کاستیهایی در این شهر وجود دارد اظهار داشت :‌جنوب تهران نسبت به شمال و شرق تهران نسبت به غرب محرومتر هستند و ما نیز اولویت را به این دو نقطه داده‌ایم اما از شمال و غرب نیز غافل نشده‌ایم بلکه جنوب و شرق را با سرعت بیشتری پیش می‌بریم. همچنین در کنار فعالیتهای بزرگ پروژه‌های کوچک ودر مقیاس محلات را نیز انجام می‌دهیم.

شهردار پایتخت با تاکید بر اینکه در کنار خدمات فیزیکی و عمرانی توجه به روح و روان مردم نیز مهم است تصریح کرد : توجه به تربیت، آموزش، اوقات فراغت، کاهش استرس و فشار روحی از جوانان و سالمندان یک ضرورت برای شهر است و در کلانشهری مانند تهران با وجود ترافیک، آلودگی هوا و فشار‌های اقتصادی، اجتماعی که بر مردم وارد می‌آید باید این مسایل را کاهش داده و فضا را برای اوقات فراغت مردم به بهترین شکل پیش ببریم.

500 زمین چمن در تهران احداث شده است

وی با اشاره به توسعه فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و با بیان اینکه آمار و ارقام اعتبار زیادی ندارد که بخواهم عنوان کنم یادآور شد: در چندسال گذشته تعداد زمینهای چمن شهر تهران بیش از 30 تا 40 مورد نبود اما امروز 500 زمین چمن در شهر تهران وجود دارد که بیشتر آن نیز در جنوب تهران قرار دارد چرا که هم نیاز در این منطقه بیشتر بود و هم زمین. در یک منطقه از جنوب تهران نیز تنها 35 زمین چمن احداث شده است که به اندازه مجموع زمین های چمن تهران در چندسال گذشته است احداث 30 باب مسجد در تهران نیز از دیگر اقدامات شهرداری در حوزه فرهنگی و مذهبی است.

قالیباف در ادامه به توسعه سالنهای سینما اشاره کرد و گفت : توسعه‌ای که در مورد سالنهای سینما توسط شهرداری تهران رخ داد در اقتصاد سینما نیز تاثیر مثبتی گذاشته است. این سالنها نیز همگی دارای شرایط استاندارد هستند حتی آنهایی که در مناطق جنوبی مثل 17 افتتاح شدند از مجموعه سینما آزادی نیز امکانات بهتری دارند.

تپه های عباس آباد دو سال آینده به قطب فرهنگی و مذهبی تبدیل می شود

شهردار تهران همچنین به پروژه‌های تپه‌های عباس آباد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :‌ تا 2 سال آینده مجموع تپه‌های عباس آباد به قطب فرهنگی، ورزشی، تفرجگاهی و مذهبی تبدیل خواهد شد که اقدامی بی سابقه است.

وی ادامه داد :‌ بزرگترین تالار اجتماعات شهر نیز بالغ بر 3 میلیون متر مربع و با 5 هزار نفر ظرفیت در این مجموعه احداث خواهد شد که جزء تالارهای نمونه در دنیا شمرده خواهد شد که البته ساخت این سالن زمان بیشتری به خود اختصاص خواهد داد.

قالیباف همچنین به باغ موزه دفاع مقدس، یکی دیگر از بخش‌های پروژه عباس آباد اشاره کرد و اظهار داشت : باغ موزه دفاع مقدس که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و گامی جلوتر از دیگر موزه‌ها در حال احداث است تا پایان سال افتتاح خواهد شد که کاری ماندگار از افتخارآفرینی ملت در دوران دفاع مقدس خواهد بود.

رود دره های تهران به تهدید تبدیل شده بود

شهردار پایتخت با اشاره به اینکه عوامل طبیعی مانند رودخانه بزرگ، کوه و... در شهرهای بزرگ دنیا به عنوان هویتی برای این شهرها تبدیل شده و با تکیه بر آن توسعه شهر را دنبال می‌کنند به وجود 7 رود دره در ارتفاعات البرز اشاره کرد و بیان داشت : این 7 روددره از منتهی الیه شرق تا غرب تهران مهمترین فرصت برای استفاده در زمینه اوقات فراغت، بعد اقتصادی، تربیتی و.. برای مردم است که از این موضوع از سالیان دور تا امروز غفلت شده بود.

وی با بیان اینکه جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاعات شمال تهران از اقداماتی بوده که به سختی انجام داده‌ایم یادآور شد : این از اولین برنامه‌ها برای ساماندهی روددره‌های تهران است تا دامنه البرز به تفرجگاهی بزرگ در تهران تبدیل شود.

قالیباف با اشاره به اینکه رود دره های موجود از فرصتهای طلایی شهر تهران است بیان داشت : از گذشته تا امروز این رود دره‌ها به جای اینکه به فرصت تبدیل شود به تهدید تبدیل شده بود و من آن زمانی که در نیروی انتظامی حضور داشتم به خوبی با آسیبهای این مکان و با ترس خانواده‌ها از چنین مکانی آشنا بودم.

شهردار پایتخت با اشاره به اینکه ساماندهی رود دره فرحزاد بدون همکاری نیروی انتظامی امکانپدیر نبود و ادامه داد: ‌این رود دره‌ها در همه بخشهای تهران گسترده شده و تا مناطقی مانند 18 و 22 نیز ادامه دارد.

وی این نقطه از رود دره فرحزاد را مشکل ترین بخش این رود دره از نظر ساماندهی خواند و بیان داشت : اگر تنها 5 کیلومتر بالاتر را انتخاب می‌کردیم بستر مناسب تری برای کار و ایجاد فضای سبز وجود داشت اما این قسمت را برای شروع انتخاب کردیم و تا بزرگراه همت و اتوبان حکیم ادامه داده و با سرعت پیش خواهیم رفت همچنین برای رود دره کن نیز چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران با اشاره به نام بوستان نهج‌البلاغه که جای گزین رود دره فرحزاد شده است خاطرنشان ساخت :‌ فرهنگ مولی علی (ع) باید در همه شوونات زندگی ما جریان داشته باشد و در زندگی توسعه یابد و در این بوستان نیز که با نام نهج‌البلاغه نامگذاری شده باید این فرهنگ به گونه‌ای به اجرا درآید که خانواده‌ها از حضور فرزندان خود در این مکان اطمینان خاطر داشته باشند.

قالیباف همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساخت هر کیلومتر مترو اعم از حفاری، نصب، ریل‌گذاری، نصب تجهیزات، خرید واگن و ایستگاه‌ها40 میلیارد تومان‌هزینه دارد، گفت: برخی ارقامی که اعلام می‌کنند درست نیست.

وی در ادامه با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در برخی از مناطق گفت: شهرداری تهران به شدت جلوی این موضوع را گرفته و با هر گونه ساخت و ساز غیرمجازی برخورد می‌کند البته در برخی از مناطق ساخت و سازهای غیراستانداردی وجود دارد که جلوی آن نیز گرفته می‌شود.