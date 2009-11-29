566 دانشجوی معلول لرستانی مشغول به تحصیل در دانشگاهها هستند

مرتضی رحیمی در این رابطه اظهار داشت: ازاین تعداد دانشجو 367 نفر از آنها دارای معلولیت جسمی حرکتی می باشد که از این تعداد دانشجو 96 نفردر مقطع کاردانی ، 255 نفر درمقطع کارشناسی ، 15 نفر درمقطع کارشناسی ارشد و یک نفردرمقطع دکترا مشغول به تحصیل است.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد دانشجویان معلول یاد شده 112 نفرنابینا می باشد که 29 نفر از آنها درمقطع کاردانی، 81 نفر در مقطع کارشناسی و 2 نفردرمقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل بهزیستی استان لرستان افزود: همچنین تعداد دانشجویان ناشنوا 74 نفر هستند که 40 نفر ازآنها درمقطع کاردانی، 32 نفر درمقطع کارشناسی و 2 نفردرمقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

رحیمی با اشاره به تحصیل 13 نفر معلول دیگر، عنوان کرد: از این تعداد دانشجو نیز 6 نفر در مقطع کاردانی و7 نفر در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

وی خاطر نشان کرد: کمک هزینه پرداختی شهریه دانشجویان درسال تحصیلی 89-88 مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 420 میلیون ریال بوده است.