کرمانشاه کمترین انحراف را در اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،عبدالعلی یوسفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با شمارش تمام طرحهایی که 100 میلیون ریال و یا بیشتر تسهیلات بنگاه های زودبازده گرفته اند، مشخص شد که استان کرمانشاه با انحراف 5.92 درصدی، کمترین میزان انحراف را در سطح کشور داراست.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، این موفقیت را مرهون تلاش و کوشش و هم افزایی دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل استان دانست و گفت: از اواخر سال 84 تاکنون تعداد 26 هزار و 995 طرح با مبلغ هزار و 73 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال 55 هزار و سه نفر به بانکها معرفی شده که از این تعداد 25 هزار و 894 طرح با مبلغ 991 میلیارد و 567 میلیون تومان به تصویب کارگروه رسیده است.

یوسفی میزان طرحهای به مرحله انعقاد قرارداد رسیده را 25 هزار و 138 طرح با مبلغ 898 میلیارد تومان و تعداد طرحهایی که تسهیلات گرفته اند را 25 هزار و 39 طرح با مبلغ 793 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی فاصله طرحهای مصوب تا انعقاد قرارداد را حدود 100 میلیارد تومان ذکر کرد و خواستار تسریع بانکها در عقد قرارداد با صاحبان این طرحها شد.

یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه فرصت زیادی تا پایان سال جهت جذب سهمیه اختصاص یافته به استان نمانده است، از بانکهای ملی و صنعت و معدن خواست تا هر چه سریعتر نسبت به اعلام سهمیه خود اقدام کنند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه توجه به سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری استان دانست و از کلیه دستگاه های اجرایی و بانکها خواست تا در این راستا تلاش کنند.